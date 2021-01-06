AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'dan hakaret davası kararına tepki



- AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, “Adalet bizim için çok kıymetli, toplumumuz için kıymetli bir kavram. Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi bir milletvekili olarak benim için ayrıca önemli, sorumluluğum daha fazla. Adalet anlayışımızı, adalete olan güvenimizi sarsacak bazı kararlar çıktığı zaman bununla da hukuk çerçevesinde hakkımızı aramamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

AK Partili Kan, sosyal medya üzerinden kendisi hakkındaki hakaret davasında hakimin verdiği karara tepki gösterdi. Kan, siyasetçiler olarak eleştiriyle açık olmaları gerektiğini belirterek, “Hakaret kabul edilemez. Siyasetçiler olarak, toplumun göz önünde insanlar olarak, facebook, tvitter, sosyal medya üzerinden hakaretlere uğruyoruz. Bununla ilgili bir şey yapalım mı, yapmayalım mı diye düşündük. İnsan onurunu gerçekten zedeliyor. Eleştiri değil de, hakaret noktasında geldiğinde başkasına yapılmaması sağlamak amacıyla hakaretlerle alakalı şikayetçi olduk. İnsan olarak manasını da bilmediğim kelimelerin zikredilmiş olduğu bir yerde kadın bir hakimimiz hakaretleri gayet normal, kabul edilebilecek kelimeler olduğunu, hukuk çerçevesinde hakaret kabul edilmeyeceğini izah etmiş. Hayvan sever olarak açıklamayı çok ilginç buldum. İnsanlara hayvanların isimleriyle hitap etmenin, onları hayvanlara benzetmenin hakaret olamayacağını ve bunun hayvanlara da hakaret olacağını anlatan izahat yapmış. Bende hayvanları seviyorum ama hakaret manalı kullanımların kabul edilemeyeceğini düşünüyorum. Bu karar beni şaşırttı, çok üzdü. Açıkçası 28 Şubat dönemi kararlarını da hatırlattı. Hakimlerin sanık böyle bir muameleyi hak etmiştir şeklinde karar verdiği davaları da biliyoruz. Dün bununla ilgili sosyal medya hesabımdan açıklama yaptığımda, gelen reaksiyonlardan dolayı teşekkür ediyorum. Toplumun bir çok kesiminden destek mesajları yağdı. Bunu paylaşıp paylaşmama hususunu da düşündüm. Bu tip durumları yaşayanlar varsa, siyasetçi kimliğimiz ile bunun ortadan kalkması için elimizden geleni yapmaya çalışırız. Adalet bizim için çok kıymetli, toplumumuz için kıymetli bir kavram. Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi bir milletvekili olarak benim için ayrıca önemli, sorumluluğum daha fazla. Adalet anlayışımızı, adalete olan güvenimizi sarsacak bazı kararlar çıktığı zaman bununla da hukuk çerçevesinde hakkımızı aramamız gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı. İstinaf Mahkemesi’ne savcının başvurduğunu aktaran Kan, “Bizde avukatlarımla birlikte başvuracağız. Onun haricinde hakime hanım ile alakalı gerekli şikayetleri yapacağız. Bunun sonrasına da hukuk sistemimiz karar verecek” ifadelerini kullandı. (AUÖ-BC -



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