AK Parti’li Turan: “Tunus’ta da su akacak yolunu bulacak. Demokrasi galip gelecek diye inanıyorum”

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-Bülent Turan'ın konuşması



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tunus’taki darbe girişime tepki göstererek, “Nerde Birleşmiş Milletler? Nerede bize Kıbrıs’ta ayar vermeye çalışanlar? Eğer ayar vereceksen Tunus’un demokrasisine ‘Dur’ diyenlere ayar vermen lazım. Ama biz şunu yaşadık, gördük. Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus’ta da su akacak yolunu bulacak. Demokrasi galip gelecek diye inanıyorum” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen; Yenice Toplum Sağlığı Merkezi, Yenice Belediyesi Kapya Oteli, Terzioğlu Vakıf Yurdu, Çarşı 6. Etap Dükkanlar projesi, 50 yeni sanayi dükkanı ve İlçe Emniyet Amirliği inşaatına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Grup Başkanvekili Turan, “Gururla söylüyorum ki, Çin’den sonra dünyada en çok büyüyen ikinci ülke Türkiye. Büyümeye devam edeceğiz. Pandemiye rağmen devam edeceğiz. Türkiye bugün Azerbaycan’daki Karabağ sorununun çözümü için var. Kuzey Kıbrıs’ta Kapalı Maraş’ın açılması için en güçlü iradeyi koymak için var. Mavi vatanda, Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Suriye’de, her yerde Türkiye, artık ‘Ben varım’ diyor. Kapalı Maraş’ta biliyorsunuz 50 yıllık bir rüya vardı. Bu rüyanın ete kemiğe bürünmesinin karşılığı geçen hafta, mülkiyet haklarının korunması kaydıyla Cumhurbaşkanım oranın açılacağını söyledi.



Hiçbir işte çözüm üretemeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, Türkiye’yi kınadı. İsrail, Filistin’i işgal eder görmez, Amerika, komşuluğumuzun olduğu yerlerde PYD’ye silah teslim eder, görmezler. Ama egemenlik hakkımızın gereği olarak atılan adımda Türkiye’yi kınarlar. Kınasınlar. Biz eski Türkiye değiliz. Güçlü işler yapmak için buradayız. Daha iddialı işler yapmak için buradayız” diye konuştu.

Tunus’taki darbe girişimiyle ilgili de konuşan Turan konuşmasının devamında; “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen, bu milletin emanetini omuzlarımızda hissediyoruz. Bakınız, daha dün biliyorsunuz, kardeş ülke Tunus’ta meclisi kapattılar. Arap baharının başladığı en özel demokrasinin talep edildiği yerlerden bir tanesiydi. Çok kıymetli adımlar atıldı, herkes sorumlu davrandı. Koalisyonlar kuruldu. Ama gelinen yerde Bir gecede bir kararnameyle meclis kapatıldı, meclis başkanı kendi meclisine giremedi. Nerde Birleşmiş Milletler? Nerede bize Kıbrıs’ta ayar vermeye çalışanlar? Eğer ayar vereceksen Tunus’un demokrasisine ‘Dur’ diyenlere ayar vermen lazım. Ama biz şunu yaşadık, gördük. Millete rağmen bir iş olmaz, millete rağmen adım atılmaz. Tunus’ta da su akacak yolunu bulacak. Demokrasi galip gelecek diye inanıyorum” şeklinde konuştu.

Toplu açılış törenine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti İlçe Başkanı Faruk Günay ve vatandaşlar katıldı.



