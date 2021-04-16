AK Parti'li başkanın acı günü

- İzmir'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ın dedesi Kadir Softaoğlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan’ın dedesi Kadir Softaoğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Softaoğlu'nun cenazesi, cuma namazına müteakip Karabağlar İlahiyat Camiinden kaldırılarak Narlıdere Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri ve parti yöneticileri ile Softaoğlu'nun yakınları katıldı.
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