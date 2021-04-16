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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız: “Tüm akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı uygulamaya geçiyoruz'

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız: “Tüm akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı uygulamaya geçiyoruz'

Altunyaldız açıklama

( ANKARA ) AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız: “Tüm akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı uygulamaya geçiyoruz" ANKARA

Kanun Teklifi Usulsüzlük Basın Toplantısı Kaçakçılık Vergi Kaçakçılığı 


- AK Parti Konya milletvekili Ziya Altunyaldız, “Tüm akaryakıt, tütün, alkol ürünleri teminatlı uygulamaya geçiyoruz. Bu işi ilk defa yapacaklar ve bu işi sürdürenler, ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde biri 1’itutarında teminat alınacaktır” dedi.
AK Partili Altunyaldız, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin kanun teklifi verdiklerini açıkladı.
Dört kanunda değişiklik öngören teklifin, sürdürülebilir akaryakıt temini ve güvenli vergi tahsili amaçladığını belirten Altunyaldız, teklifte üç unsurun ortaya çıktığını kaydetti.
Altunyaldız, “Tüm akaryakıt, tütün, alkol ürünleri teminatlı uygulamaya geçiyoruz. Bu işi ilk defa yapacaklar ve bu işi sürdürenler, ilk defa faaliyet göstereceklerden 10 milyon TL; halihazırda faaliyet gösterenlerden ise 100 milyon TL’yi geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışlarının yüzde biri 1’itutarında teminat alınacaktır. Bu teminat vergi kaçakçılığını ortaya kaldırmayı ve piyasa güvenliğini temin etmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Bunu teminatı ödemeyen aktörlerin 25 bin TL’den ve bir milyon TL’ye kadar usulsüzlük cezası öngörülmektedir. Mali alanda otomasyon ve sistemlerine ve sahte faturaya ilişkin cezalar getiriyoruz. Otomasyonu kuracak kişilerin piyasa aktörlerinden ayrılmasını teminen EPDK tarafından lisans alan kişiler otomasyon kurabilecek. Otomasyon sistemiyle ilgili olarak kaçakçılık suçu kapsamına sokuyoruz. Buna ilişkin olarak sahte fatura düzenleme ve otomasyon sistemlilerini bozulması, silinmesi tespitinin yapılmasından itibaren incelemenin tamamlanması beklenmeksizin Vergi Müfettişleri ve Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin olarak rapor düzenlenmesi, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyetin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi ve kamu davasının incelemenin tamamlanması beklenmeden açılabilmesi sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı. Altunyaldız, şöyle konuştu: “EPDK’dan izin alınmaksızın herhangi bir üründen üretilen maddelerin akaryakıt olarak; ikmal edilmesi, satışa arz edilmesi, satılması, bulundurulması, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alınması, taşınması veya saklanması da kaçakçılık suçları kapsamına dahil edilmektedir.”
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