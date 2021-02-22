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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: “Bu kötü muhalefet dili CHP’nin sonu olacak”

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman: “Bu kötü muhalefet dili CHP’nin sonu olacak”

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın açıklamaları

( ANKARA ) ANKARA

Misyon Skandal Propaganda İktidar Muhalefet 


- TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “CHP’nin Özlem Zengin ve Berat Albayrak hakkında yaptıkları kara propagandayı aynen onlara iade ediyoruz. Bu kötü muhalefet dili CHP’nin sonu olacak” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak hakkındaki söylemlere cevap verdi. AK Parti Milletvekili Yayman, “CHP’nin AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hanımefendiye ve Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’a söyledikleri kabul edilemez. Ne siyasi ne bir particilikle ne siyasi ahlakla bağdaşır. Bu olsa olsa bir düşmanlıktır, çekememezliktir. Türkiye’nin düşmanlarının ekmeğine yağ sürmektir. Bunu asla kabul etmiyoruz. CHP’nin Özlem Zengin ve Berat Albayrak hakkında yaptıkları kara propagandayı aynen onlara iade ediyoruz. Bu kötü muhalefet dili CHP’nin sonu olacak. Milletimiz bütün bu yaşananları görüyoruz. İktidar olamayan, 70 yıldır iktidara gelemeyen ve bir anlamda kendi içinde iktidar mücadelesini, tacizleri, tecavüzleri AK Parti’ye yıkmak isteyen CHP anlayışını ve onun kaset kumpası ile gelen Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bu sözleri aynen iade ediyoruz. Bizim için Özlem Zengin tam bir hanımefendidir, her türlü saygıya layıktır. Berat Albayrak, bizim için çok çok değerlidir ve Türkiye’nin yetişmiş devlet adamlarından biridir. CHP gitsin başka sahalarda oynasın. AK Parti’ye çamur atacağına kendi içindeki tecavüz skandallarıyla uğraşsın” ifadelerini kullandı. (UTK-
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