-Soru cevap



( ANKARA ) AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Birkaç ay önce erken seçimin faydası yok diyen Kılıçdaroğlu, bir anda ne oldu da seçim ister hale geldi"- “(Afyon’da Güney beldesi seçimleri) Türkiye’de pozitif gündeme rağmen seçim isterseniz vatandaş ‘hayırdır’ der. Afyon seçimleri partilerin aynaya bakması gereken sonucu ortaya koydu” ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bir kaç ay önce erken seçimin faydası yok diyen Kılıçdaroğlu, bir anda ne oldu da seçim ister hale geldi, Türkiye’nin gelişmesine omuz vermesi gereken muhalefetin şimdi seçim istemesinin anlamına bakmak lazım. Bıden’in AK Parti’yi indireceğiz demesinin aparatı oldu” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de açıklama yaptı. Turan, icra iflas kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceğini söyleyerek, “Teklifimize göre inşaat harç düzenleme emlak vergisinde tek kalemle iş yapmak olacak. 21 madde destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.Turan, müsilaj ile ilgili olarak araştırma komisyonu kurulacağını belirterek, yarın Meclise verilmesini ve ertesi güne başlamasını hedeflediklerini kaydetti.

Turan, “Çevre hepimizin. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Eylem Planı açıkladı.

Siyaset polemik sanatıdır. Yeri geldiğinde kavga etme sanatıdır. Ama bizi biz yapan değerlerimiz var. Ülkemiz kavgadan çok çekiyor ama kavga bir yerde ortak çalışma bir yerde olmalı” şeklinde konuştu.

Marmara’daki kirlilik ili ilgili olarak partilere çağrı yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya Turan, “Muhalefetin dili reel hayattan kopuk, önerge verdik ret oldu diye. Bakın Meclis tüzükle yönetilen, takvimi olan yer. Meclis’te önerge vermek değil söz hakkı almak için önerge vermek vardır. Bu da AK Parti-MHP reddetti demek makul değil. Örneğin Marmara için CHP önerge verdi, AK Parti reddetti haberi çıktı. Ama CHP’nin 125 vekili var, oylama sırasında 8 vekili vardı. Yani önerge vermek için değil konuşmak içindir, önerge ortak yapılır. Önerge verdiysen, Meclise tam kadro gelmen lazım” diye konuştu.

Afyonkarahisar'daki belde seçimlerine ilişkin olarak Turan, “Biz ayağımızı yere sağlam basan ekibiz. İki bin kişilik ama en kıymetli sonuç sandıkta çıkar. Erken seçim rüyası gören partilerin aynaya bakmasına vesile olmasını dilerim. Türkiye’de pozitif gündeme rağmen seçim isterseniz vatandaş ‘hayırdır’ der. Afyon seçimleri partilerin aynaya bakması gereken sonucu ortaya koydu. Küçükte olsa bütün partilere ders veriyor. Hele biri o kadar miting, kamp yaptı 17 oy aldı. Üyesi kadar bile almadı. Yol yakınken dönün bu yoldan, bu sevdadan diyorum. Siz kendi partinize ihanet ederseniz, MKYK el koyar imza niye attın dediği gereklilikti olaya el kondu. Vay MKYK imza verdi, görevden aldı diyorlar. Tam tersi sorunu çözmüştür, görevini yapmıştır” ifadelerini kullandı.CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısıyla ilgili Turan, “Birkaç ay önce erken seçimin faydası yok diyen Kılıçdaroğlu, bir anda ne oldu da seçim ister hale geldi, Türkiye’nin gelişmesine omuz vermesi gereken muhalefetin şimdi seçim istemesinin anlamına bakmak lazım. Bıden’in AK Parti’yi indireceğiz demesinin aparatı oldu. Mustafa Sarıgül diyor ki ‘ABD hangi muhalefet partisine para gönderiyor? Bunun araştırılması lazım’. Son büyüme rakamlarında yüzde 7 gibi bir rakam açıklandı. İki ülke büyüyor Çin ve Türkiye. Bu polemiklere rağmen büyümeye devam edeceğiz” dedi.



