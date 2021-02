- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: “Herkesin nerede durduğunu netleştirmesi lazım. Yarın yapacağımız gündem dışı görüşmeden sonra siyasi partilerin her birinin hiç itirazsız nerede durduğunu belirtmesi gerekiyor. Özellikle HDP bu kon

-Soru cevap



( ANKARA )udaki kararı fevkalade önemli”- " Gara'da 13 sivilin şehit edilmesi) Konuyla ilgili en doğru bilgiyi hem Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar hem de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Genel Kurul’da gündem dışı konuşma bahseden iç tüzüğün 59/2 maddesine binaen yarın Genel Kurul’da bilgi vermelerinin doğru olacağını tavsiye etti. Yarın her iki Bakanımız Genel Kurul’da gündem dışı konuşma yapacaklar" ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Herkesin nerede durduğunu netleştirmesi lazım. Yarın yapacağımız gündem dışı görüşmeden sonra siyasi partilerin her birinin hiç itirazsız nerede durduğunu belirtmesi gerekiyor. Özellikle HDP bu konudaki kararı fevkalade önemli” dedi.

Zengin, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Zengin, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın İstanbul’a büyük hizmetler gerçekleştirdiğini aktararak konuşmasına başladı.

Zengin, Pazar günü milletin sinesine ateş düştüğünü söyleyerek, “Bugün itibariyle Türkiye’de her evde analar, babalar, gençler herkes ağlıyor. Bu acı 13 kardeşimizin Gara’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği operasyon esnasında PKK terör örgütü mensupları tarafından infaz edilerek, silahsız, onlar rehine olarak tutuluyorlardı. Bu olay tahammül edilebilir değil. Kimin nerede durduğuna net olarak ifade etmesi lazım. İnsanlar, partiler, ülkeler nerede durduklarına karar vermeliler. Amerika Birleşik Devletleri’nin açıklamasında, olay elim bir olay’ diye tanımlıyor. Fakat devamında öyle bir şey var ki; ‘Eğer PKK tarafından gerçekleştirildiği doğrulanırsa’. Teyide muhtaç, doğrulanmaya muhtaç gibi bir olay olarak nitelendiriyor ve oraya şerh düşüyor” ifadelerini kullandı. HDP’nin açıklamalarına ilişkin Zengin, “Malum HDP bu tarz olaylarda bazı yüzleri var. Hemen ortaya çıkıyorlar. Bu kritik hadiseler karşısında, provokatör milletvekilleri tavırlarıyla toplumu terörize ediyorlar. Hem attıkları tvitlerden dolayı hem de desteklerden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu konunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Siyasi partilere çağrı yapan Zengin, “Konuyla ilgili en doğru bilgiyi hem Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar hem de İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Genel Kurul’da gündem dışı konuşma bahseden iç tüzüğün 59/2 maddesine binaen yarın Genel Kurul’da bilgi vermelerinin doğru olacağını tavsiye etti. Yarın her iki Bakanımız Genel kurul’da gündem dışı konuşma yapacaklar. Herkesin nerede durduğunu netleştirmesi lazım. Yarın yapacağımız gündem dışı görüşmeden sonra siyasi partilerin her birinin hiç itirazsız nerede durduğunu belirtmesi gerekiyor. Özellikle HDP bu konudaki kararı fevkalade önemli. HDP ile işbirliği içinde olan partilerin sanki HDP’yi incitmemek adına kullandıkları üslupta bir sorun olduğunu görmek lazım. PKK’yı telaffuz etmeden, ittifak içinde bulundukları partiyi dokunmamaya gayret göstererek, bu kadar vahim bir hadiseyi mesafeli anlatım içinde yaklaşmaları Türkiye siyaseti için fevkalade hüzünlü, dramatik olarak gördüğümüz ifade etmek isterim” dedi.

Ortak bir metin yayınlayabileceklerini belirten Zengin, herkesin nerede durduğunun önemine işaret etti. Zengin, 54 senatörün Biden’a mektup yazdığını hatırlatarak, bu mektupla ilgili TBMM’de önemli bir cevap verildiğini ifade etti.

Zengin, yeni Anayasa ile ilgili olarak, “Anayasa’nın siyasi meşruiyet sorunu var. Milli Güvenlik Konseyi elinden çıkmış olması, insanlarımız yüksek bir oy vererek çıkmış. Anayasa’ya bütüncül bir gözle bakmak lazım. Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra Anayasa’ya bütün olarak bakmak lazım. Güçlendirilmiş Parlamenter sistemden bahsediyorlar. Bu manada Anayasa değişikliğinde uzlaşabileceğimiz maddelerin olmasıdır” ifadelerini kullardı. Zengin gazetecilerin sorularını da cevapladı. Zengin, HDP’nin kapatılmasına ilişkin olarak, “HDP’li milletvekillerinin Genel Kurul’daki konuşmalarında PKK’ya destek var. AK Parti olarak siyasi partileri kapatmayı zorlaştıran bir partiyiz. Bu siyasetçilerle ilgili İnsan Hakları Mahkemesi’nin yaklaşımını da görüyoruz. Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılsa da, vardır. Ama her geçen gün siyasetin HDP’lileştiğini görüyoruz. Siyasi partilerin görevi Türkiye Cumhuriyeti kuralları içinde siyaset yapmaktır. HDP’nin kapatılmasına siyaset karar vermeyecek, Anayasa Mahkemesi verecek. Biz genel bir çerçeveden bahsediyoruz. Biz AK Parti olarak siyasi partilerin kapatılmasından çekmiş bir partiyiz. Bundan yara almış bir partiyiz. Biz bunu zorlaştırdık. Türkiye’nin parti kapatarak yola devam etmesini istemeyen bir partiyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis soruşturması söylemine ilişkin soruya Zengin, “Sayın Cumhurbaşkanımız soruşturmayla alakalı genel görüşmeyi kast etti. Bakanlarımızın gündem dışı söz alarak bu konuyu enine boyuna konuşması olarak söyledi” şeklinde konuştu.

(AUÖ-BC -



loading...