AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Milli Savunma Bakanlığı’nı ilgilendiren teklifin TBMM’ye geleceğini açıkladı

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( ANKARA )- Muş:- “Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesi ile bu personelin tecrübelerinden daha uzun ve etkin bir şekilde yararlanılması öngörülüyor. Emekli subay ve astsubay olduğu gibi uzman erbaşlara yönelik olarak Türkiye Uzman Erbaşlar Derneği adı altında dernek oluşturulması amaçlanmaktadır ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesi ile bu personelin tecrübelerinden daha uzun ve etkin bir şekilde yararlanılması öngörülüyor. Emekli subay ve astsubay olduğu gibi uzman erbaşlara yönelik olarak Türkiye Uzman Erbaşlar Derneği adı altında dernek oluşturulması amaçlanmaktadır” dedi.

Muş, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, Milli Savunma Bakanlığı’na ilişkin hükümleri içeren 44 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını açıkladı.

Muş, kanun teklifi hakkında bilgi vererek, “Uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirlenmesi ile bu personelin tecrübelerinden daha uzun ve etkin bir şekilde yararlanılması öngörülüyor. Emekli subay ve astsubay olduğu gibi uzman erbaşlara yönelik olarak Türkiye Uzman Erbaşlar Derneği adı altında dernek oluşturulması amaçlanmaktadır. Uzman erbaşlara ordu tipi yerli üretim tabanca verilmesi teklifle düzenlemektedir. Güvenlik güçlerine ve gazilere verilen sağlık hizmetleri ile etkin olarak kullanılan sağlık sınıfı yedek subayların Sağlık Bakanlığı’na bağlı ve yoğunlukla güvenlik güçlerine hizmet veren hastanelerde görevlendirilebilmelerinin önünü açıyoruz. Harekat kapsamında görevlendirilen devlet hizmet hükümlülerinin buralarda geçirdikleri sürelerin 1.5 kat olarak hesaplanması teklifimiz içinde yer almaktadır. Devre kaybeden askeri öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınması sağlanacak. Milli Savunma Üniversitesi ile Türk Silahlı Kuvvetler bünyesindeki okullarda emekli kamu görevlileri ve emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ders verebilmesine imkan getirilmektedir. Askerlik yapmadan milletvekili olanlar dönem sonunda askerliklerini yerine getireceklerdir” dedi.

Diyarbakır annelerine zafer işareti yapan milletvekiline yönelik soruya Muş, “Görüntüleri izledim, kötü görüntü. Anneler çocuklarının kaçırılmamasını istiyor. O yer HDP. Belediyelerle, dernekle dağa götürülüyor çocuklar. Milletvekili nispet edercesine PKK‘ya selam çakarak zafer işareti yaptı. HDP net şekilde PKK’dan yana kullandı. Neden kayyum gibi bize kimse laf etmesin. Oradaki belediyelerin nasıl kullanılıp, o çocukların nasıl dağa kaçırıldığını bir kere daha bu milletvekili bir daha tescillemiş oluyor. Kendisini milletvekili yapan PKK’ya diyet borcunu ödedi” ifadelerini kullandı. Selçuk Özdağ’a saldırıya yönelik soruya Muş, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin durumu Başkan Devlet bahçeli tarafından ortaya kondu. Şiddete karşı son derece mesafeli, asla tasvip etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Hem emniyet hem yargı olayın üzerindedir. Hukuk devletinde olması gerekenler yapılıyor. Şiddeti tasvip etmeyiz. MHP ile şiddeti kimse yan yana getiremez” şeklinde konuştu.

Anayasa mahkemesi tarafından verilen Enis Berberoğlu kararına ilişkin olarak Muş, “Hukuk içerisinde çözülecek demiştik. Daha öncekilerde de yaklaşımımız buydu. Hukuk kendi içinde çözmeli. Yapılması gereken yapılacaktır” diye konuştu.

İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı arasındaki polemiğe yönelik olarak Muş, “İçişleri bakanımızın annesine yönelik paylaşım kabul edilemez. Hastanede yatan Bakanımızın annesinin fotosu altına yapmak, kim olursa olsun kabul edemez. Çok büyük bir terbiyesizlik, kendini bilmezliktir. Adalet Bakanı’nın doğrudan İçişleri Bakanı’na herhangi bir açıklaması değil, Adalet Bakanı’nın genel itibariyle ortaya çıkan bir olay karşısında bir olay için hashtag açılıyor. Başka bir tvit altına yüzlerce tvit. Adalet Bakanı’nın tepkisi buna. Bir hukuk devletiyiz, kanunlar uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı. Yargı ve ekonomi alanında reform yapılmasına ilişkin olarak muş, çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Muş, Hayvan Hakları Kanunu’na ilişkin olarak, “Bizim kanunumuz var. AK Parti döneminde çıktı. Bazı adımlar atılmalı, o yüzden değişiklikler yapılacak sorumluluklar gelecek. Eğer bir hayvan alıyorsanız, sorumluluğunu alacaksınız. Hayvanı sokağa atayım diyemeyecek. Çip sistemi yaygınlaşacak. Kim alıyorsa kimin olduğu belli olacak. Alanlar daraltılacak” diye konuştu.

Muş, TBMM’nin Salı günü açılacağını belirterek, Teknoloji Bölgeleri Kanun Teklifi’nin, Somali Tezkeresi’nin görüşüleceğini sözlerine ekledi.



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