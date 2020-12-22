- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: “Hayvan hakları ile ilgili çalışma artık 2021 yılında, belki ilk çeyreğinin içerisinde Parlamento’nun gündemine gelmek suretiyle yasalaştıracağız”

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( ANKARA ) ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hayvan hakları ile ilgili olarak, “Hayvan hakları ile ilgili çalışma artık 2021 yılında, belki ilk çeyreğinin içerisinde Parlamento’nun gündemine gelmek suretiyle yasalaştıracağız” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Özkan, Libya ve Afganistan ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, bir Filistin, iki Azerbaycan ile ilgili uluslar arası anlaşma, Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulması ve Kitle İmha Silahlarının yayılmasının Finansmanı’na ilişkin kanun teklifi görüşeceklerini söyledi.



Özkan, 2020 yılında pek çok sayasal düzenlemeyi yürürlüğe soktuklarını belirterek, 23 kanun teklifi 35 uluslar arası anlaşmayı TBMM’de görüştüklerini ve kabul ettiklerini ifade etti.

Kitle İmha Silahlarının yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ilişkin teklifte derneklerle ilgili maddelerde derneklerin kapatılmasının ve kayyum atanacağına ilişkin soruya Özkan, BM kararları çerçevesinde düzenlemenin geldiğini ifade etti.

Özkan, “Yapılan düzenleme ne Avrupa İnsan Halkları Sözleşmesi toplantı ve örgütlenme özgürlüğü kısıtlama getirmektedir ne de vatandaşlarımızın Türkiye’de derneklere üyeliği, derneklerden ayrılmaları, bir ifade, örgütlenme özgürlüğüne kısıtlama getirmemektedir. Bugüne kadar dünyada yaşanan terör finansmanına dair sıkıntılı, sorunlu konular tespit edilmiş, uluslar arası hukuka ve birleşmiş milletler kararlarına uygun biçimde ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere uygun şekilde iç hukukun uyumlaştırılmasıdır. Herhangi bir hak ihlaline neden olabilmesini asla uygun görmüyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin terörden ben büyük zararı gördüğünü ifade eden Özkan, “Türkiye ne kadar barış, huzur, adalet için uluslar arası toplumda terörle mücadele için bir anlayışı egemen kılmaya çalıştığı hem Libya hem Azerbaycan’da hem Akdeniz’de göstermiştir” şeklinde konuştu.

Hayvan hakları ile ilgili soruya Özkan, “Hayvan hakları ile ilgili çalışma artık 2021 yılında, belki ilk çeyreğinin içerisinde Parlamento’nun gündemine gelmek suretiyle yasalaştıracağız” dedi.

(AUÖ-BC -



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