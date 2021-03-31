AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan oylama krizine cevap

-Başkanvekili Haydar Akar konuşma



( ANKARA ) ANKARA



- verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan TBMM Genel Kurulu’ndaki oylama krizine ilişkin sosyal medyadan belgeli cevap verdi. Özkan açıklamasında iç tüzük 141. maddesine göreoy saymakla görevli olan kişilerin katip üyeler olduğunu belirterek, TBMM Başkanvekili ile katip üyeler arasındaki diyaloğu paylaştı. Özkan’ın paylaşımı şu şekildedir: “CHP’li Meclis Başkanvekili: Katip üyeler, sayınız Katip Üyeler: Makinaya gidelim BVekili: Makinası yok ama yaa! Kabul edilmemiştir!” Özkan, CHP’nin tasarlayarak içtüzüğü yok saydığını ve Meclis iradesini açıkça çiğnediğini ifade etti.

(AUÖ



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