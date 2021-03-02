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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
AK parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan HDP’nin kapatılmasına ilişkin açıklama

AK parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan HDP’nin kapatılmasına ilişkin açıklama

Özkan açıklama

Basın Toplantısı Dokunulmazlık Toplantı Mühendislik Saldırı 

-Soru cevap

( ANKARA )- Özkan:“Cumhur ittifakı, siyasi vizyon olarak aynı istikamette yürüyen bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Milletin alın terini Kandil’e peşkeş çeksinler diye oy vermedi. Onun için elbette HDP hem siyasi olarak hem de hukuken de kapanacaktır” ANKARA

- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Cumhur ittifakı, siyasi vizyon olarak aynı istikamette yürüyen bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Milletin alın terini Kandil’e peşkeş çeksinler diye oy vermedi. Onun için elbette HDP hem siyasi olarak hem de hukuken de kapanacaktır” dedi.
Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Özkan, 28 Şubat ile ilgili olarak, “Maddi manevi ekonomik kaynaklarına top yekün saldırıdır, Haçlı saldırısıdır. Bu anlayış bütün siyasi yelpazede anılsın kabul edilsin. Bin yıl sürecek diyenler hedefine ulaştı” CHP’den 28 Şubat’a ilişkin açıklama yapılmadığını belirten Özkan, “O zulme destek olan CHP, Saadet Partisinden eleştiri gelir mi diye bekledik. 3 gün geçti Kemal Kılıçdaroğlu hala küçük bir paragraf açmadı. Millete şikayet ediyoruz. CHP neden reformlara karşı, Türkiye’nin refahına karşı durur? Darba şakşakçısı 28 Şubat’ı eleştirmedi” ifadelerini kullandı. Milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerine olarak Özkan, CHP’nin 2011 seçiminde ortaya koyduğu seçim beyannamesine atıf yaptı. Özkan, “Anayasamızın 14. Ve 83. Maddeleri bin 300’leri bulan fezlekeler hakkında Parlamento’ya nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda açıkça bir işaret veriyor. Bay kemal ‘yargı bağımsızlığı’ diyor. Bay Kemal, 28 Şubat’a bir kelime edemezken, bugün 28 Şubat’ta brifingler alan, brifingle karar veren hakim ve savcıların olduğu dönemde, talimatla karar veren karanlık yargı dönemlerinde yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını savunup, yasama dokulnulmazlığının tümünü kaldırıp seçim beyannamenizde yazıp, bütün vekillerin fezlekelerine yargı yolu açılmasını isterken, bugün bağımsız aynı zamanda tarafsız, demokratik denetime açılmış, modern yargımıza niye güvenmezsin” şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun aşı ile ilgili söylemlerini eleştiren Özkan, Türkiye’nin şu anda bütün dünya devletleri arasında en çok aşıyı, en ucuza tedarik eden ülke olduğunu ifade etti.
Özkan, Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi mühendislik’ söylemine ilişkin olarak, “Biz açık, şeffaf, net ittifaktan yanayız o yüzden Cumhur ittifakı açık, şeffaftır. Bütün kararları milletle şeffaf bir şekilde verir. Bay kemal böyle milli bir meselenin, dokunulmazlık için siyasi malzeme olmasını istemiyorlarsa, ittifaklarını deşifre etsinler, sarılsınlar birbirilerine, göstersinler” diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çağırısına Özkan, “Cumhur ittifakı, siyasi vizyon olarak aynı istikamette yürüyen bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Milletin alın terini Kandil’e peşkeş çeksinler diye oy vermedi. Onun için elbette HDP hem siyasi olarak hem de hukuken de kapanacaktır. Yani milletimizin vicdanında kapanacaktır” değerlendirmesini yaptı. (AUÖ-BC -
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