Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - “27 Mayıs ile başlayan çok kez başarıya ulaşan muhtıracı, darbeci süreçler, 15 Temmuz darbesiyle devam etmiştir. Bütün yargı darbelerinin hedefinde tek bir irade vardır; milletin iradesi, milletin

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - “27 Mayıs ile başlayan çok kez başarıya ulaşan muhtıracı, darbeci süreçler, 15 Temmuz darbesiyle devam etmiştir. Bütün yargı darbelerinin hedefinde tek bir irade vardır; milletin iradesi, milletin

Özkan açıklama

( ANKARA ) AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:- “27 Mayıs ile başlayan çok kez başarıya ulaşan muhtıracı, darbeci süreçler, 15 Temmuz darbesiyle devam etmiştir. Bütün yargı darbelerinin hedefinde tek bir irade vardır; milletin iradesi, milletin ekonomik kaynaklarının emperyalistler arasında onların silah, petrol ve faiz üzerinden yürüttükleri emperyalist hedeflere bu ülkenin kaynaklarını peşkeş çekmek olmuştur” ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Yasa Dışı Dinleme Petrol İş Dünyası 


- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “27 Mayıs ile başlayan çok kez başarıya ulaşan muhtıracı, darbeci süreçler, 15 Temmuz darbesiyle devam etmiştir. Bütün yargı darbelerinin hedefinde tek bir irade vardır; milletin iradesi, milletin ekonomik kaynaklarının emperyalistler arasında onların silah, petrol ve faiz üzerinden yürüttükleri emperyalist hedeflere bu ülkenin kaynaklarını peşkeş çekmek olmuştur” dedi.
Özkan, TBMM’de 17-25 Aralık ile ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.
Özkan, FETÖ’nün aşama aşama Silahlı Kuvvetlere yerleştiğini kaydederek, “Silahlı Kuvvetler içindeki milli unsurların bertaraf ve tasfiye etmek için yargı kumpaslarını başlattı. Hemen akabinde spor camiasında kumpas faaliyetlerini sürdürdü. Devamında iş dünyasında kumpaslarını sürdürdü. Bunu yaparken, 1970, 1980’lerden yargının, emniyetin, istihbaratın içerisinden yapılanan FETÖ’cüler aşama aşama yargının içerisinden yasa dışı dinlemeler gerçekleştirdiler. 17 Aralık günü düğmeye basmışlardır” ifadelerini kullandı. Yargı darbelerinin, 27 Mayıs, 15 Temmuz, 28 Şubat mimletin iradesini hedef aldığını belirten Özkan, “27 Mayıs ile başlayan çok kez başarıya ulaşan muhtıracı, darbeci süreçler, 15 Temmuz darbesiyle devam etmiştir. Bütün yargı darbelerinin hedefinde tek bir irade vardır; milletin iradesi, milletin ekonomik kaynaklarının emperyalistler arasında onların silah, petrol ve faiz üzerinden yürüttükleri emperyalist hedeflere bu ülkenin kaynaklarını peşkeş çekmek olmuştur” dedi.
(AUÖ
loading...
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement