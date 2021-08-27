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( ANKARA ) AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:- “(Merkez Bankası rezervi) 2020 Şubat ayında 107.7 milyar dolar, 2021 Ağustos ayı itibariyle 109 milyar dolar döviz rezervi vardır" ANKARA



- AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “2020 Şubat ayında 107.7 milyar dolar, 2021 Ağustos ayı itibariyle 109 milyar dolar döviz rezervi vardır” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, CHP’ye cevap verdi. Özkan, Türkiye’nin mülteci cenneti olacağı iddialarına ilişkin olarak, “Türkiye’nin mülteci merkezi olacağı iddiaları, bu iddiaların muhatapları hem yabancı ülkeler hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ve net ifadeleri, bu çerçevede alınan bütün tedbirlerle görülmesine rağmen yine bu yalan dolan üzerinden maalesef iftiralar,. Ülkemize ve milletimize haksızlık ediyorlar. Özellikle sadece bir hafta içinde yalanlarına bakacak olursak, Türkiye’de 1.5 milyon Afganlı olduğu,. Cumhurbaşkanımız Afgan mültecilerin Türkiye’ye kabulü için Joe Biden ile anlaştığı, TÜBİTAK’ın TEKNOFEST için 7.6 milyon TL harcadığı, Heybeliada yangınına uçaklarla müdahale edilmediği, afetler için toplanan yardımlarla Cumhurbaşkanlığı’na yat alındığı yalanları gördük. Asılsız yalanları milletimizin takdirine sunuyoruz” diye konuştu.

Özkan, CHP milletvekili Kani Beko’nun Meclis’teki cami yanındaki kütüphanede dini kitapların bulunmasından dolayı rahatsız olduğunu ifade ederek, “Kani Beko ve bu zihniyeti Marksist, Leninist, ruhu Faşist olan CHP zihniyetinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde meclisimizin açıldığı sırada Hacı bayram Veli Camii’nde namazlar kılınarak, halvelerle, salvelerle dualarla açılan Meclisimizden haberleri yok. Kurucu meclisimiz olan 1920’de açtığımız Meclis’te duvarında yazan Kuran-ı Kerim’in 42. Suresi olan Şura süresi 38. Ayetinin yazdığından da haberi yok” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası’nın rezervlerinin olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu’na Özkan şöyle cevap verdi: “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası belirli aralıklarla rezervlerini şeffaf, net bir şekilde internet sitesinde yayınlamaktadır. 2002 27.5 milyar dolar 2005 sonu itibariyle 50 milyar dolara, 2012 yılında 100 milyar doları aşarak, 2013’te 135 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Gezi provokasyonlarına rağmen 2017 Ekim ayında 118 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2018 Ağustos’unda ABD’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ekonomik ve kur operasyonu saldırıları neticesinde 84 milyar dolara kadar düşmüştür. 2020 Şubat ayında 107.7 milyar dolar, 2021 Ağustos ayı itibariyle 109 milyar dolar döviz rezervi vardır.” (AUÖ-BC -

