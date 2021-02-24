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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: - “Eskiden hizmet yoktu, dedikodu ayyukaydı, huzursuzluk zirvedeydi. Şimdi geldiğimiz noktada çok özel bir hamlimiz var. Sahada memnuniyetin kat sayısının zirvede olduğu hal var”

AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir: - “Eskiden hizmet yoktu, dedikodu ayyukaydı, huzursuzluk zirvedeydi. Şimdi geldiğimiz noktada çok özel bir hamlimiz var. Sahada memnuniyetin kat sayısının zirvede olduğu hal var”

Aydemir konuşma

( ANKARA ) AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir:- “Eskiden hizmet yoktu, dedikodu ayyukaydı, huzursuzluk zirvedeydi. Şimdi geldiğimiz noktada çok özel bir hamlimiz var. Sahada memnuniyetin kat sayısının zirvede olduğu hal var” ANKARA

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- AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, “Eskiden hizmet yoktu, dedikodu ayyukaydı, huzursuzluk zirvedeydi. Şimdi geldiğimiz noktada çok özel bir halimiz var. Sahada memnuniyetin kat sayısının zirvede olduğu hal var” dedi.
Aydemir, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında özel mesajlar verdiğini belirterek, “Bizim için yaşananlar çok değerlidir. İleriye doğru yürürken dersler almamız gerekiyor. Gençlerimiz gördükleriyle amel ediyorlar, sanki içinde bulundukları hal bitebiye yaşanan bir şey gibi görüyorlar. Eskiden hizmet yoktu, dedikodu ayyukaydı, huzursuzluk zirvedeydi. Şimdi geldiğimiz noktada çok özel bir halimiz var. Sahada memnuniyetin kat sayısının zirvede olduğu hal var. Gençlerimiz daha fazlasını istiyorlar. O daha fazlasını temin edecek AK Parti kadrolarıdır” dedi.
Aydemir, kendi zamanlarında belediyeler çalıştırdıkları işçilere maaş ödeyemediklerini belirterek, “Evine borç harç mahalle bakkalından maişet temin edenleri biliyoruz. Bizimle birlikte berhava oldu. Yeniden eski hale evrilmemek, yeniden o berbat hali yaşamamak lazım. Yaşamamak için bunları hatırlatmak lazım. En kenar mahallelerimizde bile hastane kıvamında özel yapılar inşa ettik. Şehir merkezlerinde yoktu, şimdi her yerde var” ifadelerini kullandı. (AUÖ .
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