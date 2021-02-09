-Kırkpınar konuşma



( ANKARA ) - ANKARA



- AK Parti Erzurum milletvekili İbrahim Aydemir, “Biz AK kadronun temsilcileri olarak sorunlar yarıştırmayız, çözümlerin peşinde oluruz. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya bakıyor, arkasındaki ekibini değerlendirerek değerlendirme yapıyor, çok ayıp ediyor” ifadelerini kullandı. Aydemir ve AK Parti İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar TBMM’de basın toplantısı düzenlediler. Aydemir, Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinin çalışmadığını ve ceplerini düşündüklerini söylediğini hatırlatarak, “Attığımız her adımda milletimizi düşünerek atıyoruz. Millet bize bunun için vazife verdi. Yaptığımız işleri küçümsemek, millete bühtandır, Sayın Kılıçdaroğlu millete iftira etmiştir. Milletin mayasına yakışmayan bir tarz sergilemiştir” dedi.

Aydemir şöyle konuştu: “AK Parti kurulduğundan bugüne kadar hep var olan problemleri gidermek üzere hareket etmiştir. 22. dönemden başlayarak, AK parti temsil görevi aldığından itibaren milletvekillerinin tamamı seçildikleri seçim bölgelerinin sorunlarını aktardırlar. Biz AK kadronun temsilcileri olarak sorunlar yarıştırmayız, çözümlerin peşinde oluruz. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya bakıyor, arkasındaki ekibini değerlendirerek değerlendirme yapıyor, çok ayıp ediyor. Bizim adımızı geçiriyor ama hakikatte kendi milletvekillerini kast ediyor.” AK Parti İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir’deki sel felaketine değinerek, “İzmir’de meydana gelen sel felaketinde çok ciddi çarpıcı manzaramlar, bizleri üzen manzaralar yaşandı. Bu süreçte 52 vatandaşımız mahsur kaldı” şeklinde konuştu.

İzmir’in siyasi bir kısır döngü içinde bırakıldığını belirten Kırkpınar, “bir takım siyasi manipülasyonlara maruz kalan bir ilimiz. Buna zaman zaman İzmir’i ziyaret eden ana muhalefet partisi lideri de şahit olmaktadır. İzmir’de alt yapı ile ilgili yatırım yapılmadı. İzmir’i çeyrek asırdan beri Cumhuriyet halk partili belediye yönetmiyormuş gibi, başka bir Belediye yönetiyormuş gibi pişkince bu durumu idare etmeye çalıştılar” diye konuştu.

(AUÖ



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