Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini Derya Yanık devraldı

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ikiye bölünmesi ile oluşan bakanlıklardan biri olan.Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürülmüştü. Kararnameye göre yeni bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, getirilmişti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini Derya Yanık’a devretti.Devir Teslim töreninde konuşan Selçuk, Bakanlık yaptığı süre zarfında çok çalıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:“Çok sevdiğim çok takdir ettiğim bir arkadaşıma vermenin huzuru içerisindeyim. Dolayısıyla ben Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan kıymetli bakanımız Derya Yanık hanımefendiye devredeceğim bugün inşallah. Bakanlık görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımıza bir kez daha aziz milletimizin huzurunda ben şükranlarımızı arz ediyorum. Böyle bir görev tabii çok şerefli, çok onurlu bir görev. Öncelikle rabbime şükürler olsun diliyorum.Şu ana kadar sosyal koruma kalkınma ile verdiğimiz desteklerde 60 milyar lirayı aşmış olduk. Ben bu anlamda bu sürede çok fedakarca, çok özverili çalışan bütün çalışma arkadaşlarımıza, bütün personelimize çok teşekkür ediyorum. Kuruluşlarımızı ayakta tutan onlar oldu. Bilhassa huzurevlerimizdeki, engelli merkezlerimizdeki uygulamalar sayesinde DSÖ tarafından rol model ülke olduk. Çok şükür vefatlarımızı en az seviyeye indirebilmenin huzurunu yaşadıkKadın Erkek fırsat eşitliği tabii ki biz sayın bakanımla aynı sivil toplum kuruluşunda da uzun yıllar beraber çalıştık. Dolayısıyla güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye anlayışındaki kapsamlı çalışmalar yürüttük. Bu noktada kadın kooperatifleriyle sayın vekillerimizle beraber olduğumuz kadınlarımızın girişimciliğini artırmak anlamında çok önemli girişimcilik çalışmalarımızdı. 452 tane yeni kadın kooperatif kurulmasına ön ayak olduk.Bizim heyecan duyduğumuz bir çalışmada bütün Türkiye’de öne çıkan her alanda öne çıkan kadınlarımızı beraber toplayabileceğimiz bir kadına değer platformu kurabilmekti. Bunun da altyapısı hazırlandı. İnşallah sizlerin öncülüğünde lansmanı da yapılacaktır. 2019 senesinde mercan seferberliği başlatarak hem kadına yönelik şiddetle ilgili hem de kadınlarımızın başarılarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.Sosyal yardımları sizde takip ediyorsunuz yakından. O da 70 milyar seviyesinde ulaşmış oldu. İnşallah bu seviyeyi daha da yukarıya çıkarmak istiyoruz demiyorum çünkü önemli olan sosyal yardımlar ile istihdam bağlantısını kurarak daha az seviyelere çıkarabilmek. Vatandaşlarımıza daha fazla ulaşalım. Yardım ağımızı da genişletmeyi istiyoruz.”Çalışmalar hız kesmeden devam edecekHiç durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakan Derya Yanık, Bu bakanlığın görülmeyen çok önemli çalışmaları var. Bu bizim medeniyet kültürümüzün bir sonucu. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın insanın olmadığı kişinin huzurlu olmadığı bir yerde ne toplumun ne müreffeh ve mutlu olabileceğini ne de devletin güçlü ve ayakta kalabileceğini düşünüyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun bütün katmanlarını, ihtiyaç sahibi olan her bir bireyin ihtiyacının giderilmesi ona devletin koruma kalkanının kendisinin yanında ve arkasında olduğunun hissettirilmesi bu toplumun saygın, saygıya layık bir ferdi olduğunun her noktada hissettirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.“Hepinize karşı, milletimize karşı bir borcumuz var. Bu borcu ödemekten başka da seçeneğimiz yok”Görevi devreden Zehra Zümrüt Selçuk’un çok zor zamanlarda çok güzel işler çıkarttığını ifade eden Bakan Yanık, “2 Bakanlığı bir araya getirip tek bir çatı altında zor bir görevi bir de üstüne pandemi geldi çok layıkıyla yerine getirdiği için şahsına, çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Öncellikle bu ülkenin bir vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Ama şükürler olsun bakanlığımızın çalışmaları adeta bu etkilenmeyi neredeyse hissedilmeyecek ölçüde tuttu.AK Parti’de görevler gelir gider. Başka arkadaşlarımız gelir. Bir süre sonra başkaları gelecek. Hepimiz bu bayrak yarışını, aldığımız sorumluluğu önce milletimize verdiğimiz sözü sonra sayın Cumhurbaşkanımızın bize duyduğu güvenin yerine getirmek üzere taşıyoruz. Bu bayrağı bu bilinçle taşıyoruz. Biz bu bayrağı sayın bakanımızın bıraktığı yerden bayrağı daha ileriye taşımak için koşturacağız.Hepimiz yine buradayız sayın bakanım. Yine burada olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ben de şahsım bu görevi hakkıyla yerine getirebilmeyi Allah’tan temenni ediyorum. Hepinize karşı, milletimize karşı bir borcumuz var. Bu borcu ödemekten başka da seçeneğimiz yok” diye konuştu.





