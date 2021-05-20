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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “2020 yılında 235 kadın tedbir kararı yokken, 32 tedbir kararı varken, 2021 yılında 85 tedbir kararı yokken, 10 tedbir kararı olmasına rağmen öldürülmüş”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “2020 yılında 235 kadın tedbir kararı yokken, 32 tedbir kararı varken, 2021 yılında 85 tedbir kararı yokken, 10 tedbir kararı olmasına rağmen öldürülmüş”

Yanık açıklama

( ANKARA ) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:- “2020 yılında 235 kadın tedbir kararı yokken, 32 tedbir kararı varken, 2021 yılında 85 tedbir kararı yokken, 10 tedbir kararı olmasına rağmen öldürülmüş” ANKARA

Ayetler Polis Misyon Cinayet 


- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2020 yılında 235 kadın tedbir kararı yokken, 32 tedbir kararı varken, 2021 yılında 85 tedbir kararı yokken, 10 tedbir kararı olmasına rağmen öldürülmüş” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’na bilgi verdi. Yanık, kadına yönelik şiddetin dünya rakamlarını hatırlatarak, “Gelir, yaş veya eğitim durumuna bakılmaksızın kadınlar, mevcut veya eski eşi ya da birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. 15 yaşından büyük kadınların yaklaşık her 3 kadından 1’i yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel ve cinsel şiddetin birine ya da her ikisine maruz kalmaktadır. 15 yaşından büyük kadınların yaklaşık her 5 kadından 1’i son 12 aylık dönemde fiziksel ve cinsel şiddetin birine ya da her ikisine maruz kalmaktadır. Eşi veya birlikte olduğu kişi şiddetine maruz kalma riski yaş ilerledikçe azalmaktadır, en büyük risk altında olan grubu 15-29 yaş aralığındaki kişiler oluşturmaktadır” şeklinde konuştu.
15-49 yaş arasındaki kadınların hayatlarında şiddet gördüğünü söyleyen Yanık, kadınların şiddet görme oranının dünya genelinde yüzde 27 olduğunu ifade etti.
Yanık, “2014 yılında kolluk birimlerine başvuru dünya ortalaması üstünde. Türkiye’de şiddet gören kadınların yüzde 64 polise, yüzde 45’i aile mahkemesine, sağlık kuruluşlarına yüzde 36 başvuru oranı var. Kadın cinayetlerine baktığımızda, 2009’da 172 iken, 2010 165, 2011’de 155, 20212’de 151, 2013’te 175, 2014’te 282 cinayet gerçekleşmiş. Tedbir kararın varken öldürülmüş kadın sayısı 45. 2020 yılında 235 kadın tedbir kararı yokken, 32 tedbir kararı varken, 2021 yılında 85 tedbir kararı yokken, 10 tedbir kararı olmasına rağmen öldürülmüş” diye konuştu.

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