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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ağrı Belediyesi, filosuna 'Cenaze Nakil' ve 'Kanal Açma Aracı' ekledi

Ağrı Belediyesi, filosuna 'Cenaze Nakil' ve 'Kanal Açma Aracı' ekledi

Başkan Sayan'ın konuşması

Cenaze Kiralık Araç Kanal A 

-Araçlardan görüntü

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı Belediyesi araç filosuna 'Cenaze Nakil' aracı ve 'Kanal Açma' aracı (KUKA) ekledi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne alınan kanal açma aracı ile birlikte alt yapıda yaşanan soruların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Ağrı’da tüm hizmet alanlarında yenilikçi ve çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Sayan “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kiralık araç işini bitirdik. Filomuza kattığımı araçlar ile belediye olarak tüm işi kendi imkanlarımızla yürütmeye çalıştık. Her geçen gün belediyemize kazandırdığımız imkanlar ve ilimize kattığımı değeri her geçen gün artırarak devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında alt yapı sistemimizde ihtiyaç olan kanal temizleme aracı için girişimlerde bulunduk. Çevre Bakanlığımıza bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bey’e de göndermiş olduğu cenaze nakil aracı için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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