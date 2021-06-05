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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Soylu: 'Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki...'

AFYONKARAHİSAR - Soylu: 'Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki...'

AFYONKARAHİSAR - Soylu: "Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki..." - Güney Beldesi'nde halka hitap - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - "Görecekseniz temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanyası, Fransası, İngilteresi, İtalyası ve hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak" - "9 yaşındaki hafız olan çocukları annelerinden kopartıp dağa getirmişler. Bunu hesabını sormazsak bu dünyada da öteki dünyada da boynumuz bükük kalır. Nasıl Diyarbakır anneleri HDP'yi pes ettirdi. Onlar anaların yüreğinin ne olduğunu bilmiyorlar. Türkiye'de 15 - 20 bin civarında olan terörist sayısı 250'ye kadar düştü"AFYONKARAHİSAR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesi'nde düzenlenen mitingde konuştu.

İngiltere Karahisar İtalya 

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