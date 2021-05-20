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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu

AFYONKARAHİSAR - İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu

- İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyareti - İsmail Tatlıoğlu'nun konuşmasıİYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu, Afyonkarahisar 'da konuştu: - "(Meral Akşener'in Rize'de protesto edilmesi) Hiç bunlara aldırmayız, enerji kaybetmeyiz. Hiç bunlara dönüp milletimizin moralini yormayız, yormayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. İnsanımızla bütünleşeceğiz ve daha iyi bir Türkiye için çalışacağız"AFYONKARAHİSAR (AA) - İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, genel başkanları Meral Akşener'in Rize'de protesto edilmesine ilişkin, "Hiç bunlara aldırmayız, enerji kaybetmeyiz. Hiç bunlara dönüp milletimizin moralini yormayız, yormayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. İnsanımızla bütünleşeceğiz ve daha iyi bir Türkiye için çalışacağız." dediTatlıoğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.Türkiye'nin pandemiyle mücadeleye iyi başladığını ancak son dönemde çok gerilere düştüğünü savunan Tatlıoğlu, 17 günlük "tam kapanma" sürecindeki aşılama çalışmalarını eleştirdi.
Tatlıoğlu, Türkiye’nin güçlü kaynaklara sahip bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Milletini mutlu, devletini güçlü kılabilecek kaynaklara sahip ve güçlü bir Türkiye için hiçbir ilave bir şeye ihtiyacımız yok. Her şeyimiz var. Sadece Türkiye’de bugünkü sorunları çözmeye yönelik ve yarınlara umut verecek siyasi bir iklim değişikliğine ihtiyaç var." dedi.
Tatlıoğlu, genel başkanları Meral Akşener'e Rize'de "örgütlü bir provokasyon" yapıldığını öne sürerek, şunları kaydetti:"Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın akşam işaret verdiği bir provokasyon var. Bu bir gidişin hikayesi ve telaşıdır. Biz bu hikayeleri daha önce de gördük. Hiç bunlara aldırmayız, enerji kaybetmeyiz. Hiç bunlara dönüp milletimizin moralini yormayız, yormayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. İnsanımızla bütünleşeceğiz ve daha iyi bir Türkiye için çalışacağız. Gerçekten bugün çok örgütlü ve küçücük provokasyona bile umut bağlayan bir iktidar var. Ama milletimiz bizimle beraber yürüyor. Bunlar bizim umudumuzu çoğaltıyor. Gücümüzü de arttırıyor. Yorarız diye düşünenlerin emekleri boşa gider. Türkiye’nin bunlarla harcayacak vakti yok."Konuşmanın ardından İYİ Parti Afyonkarahisar Teşkilat Başkanı Celal Bursalıoğlu, Tatlıoğlu'na hediye takdim etti.Tatlıoğlu'na ziyarette Denizli milletvekili Yasin Öztürk de eşlik etti.

İklim Değişikliği Karahisar Milletvekili Genel Başkan Provokasyon 

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