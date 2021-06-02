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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Afyonkarahisar'da

AFYONKARAHİSAR - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Afyonkarahisar'da

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun düzenlediği toplantıda konuşması - Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Sinanpaşa ilçesine Güney beldesinde konuşmasıGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Afyonkarahisar 'da: - "Biz siyasete girerken şunu söylemiştik; öfke değil, muhabbet, nefret değil, sevgi nezaket dilini kullanacağız. Şu ana kadar da Gelecek Partisi'nin herhangi bir yetkilisinin ağzından ne Afyonkarahisar 'da ne de Türkiye'de herhangi bir yerde olumsuz bir ifade çıkmamıştır"AFYONKARAHİSAR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz siyasete girerken şunu söylemiştik; öfke değil, muhabbet, nefret değil, sevgi nezaket dilini kullanacağız. Şu ana kadar da Gelecek Partisinin herhangi bir yetkilisinin ağzından ne Afyonkarahisar 'da ne de Türkiye'de herhangi bir yerde olumsuz bir ifade çıkmamıştır." dedi.
Davutoğlu, kent merkezinde bir termal otelde düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar 'ın zafer şehri olduğunu söyledi.

Uzun zamandır Afyonkarahisar 'da örgütlenme çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Davutoğlu şöyle devam etti:"İl Başkanlığı binamızı açtık. Bundan sonrada bütün ilçelerde tek tek örgütlenecek. Güney beldesinde seçim var, yerel bir seçim. Ancak bizim için taşıdığı önem Gelecek Partisi olarak katılacağımız ilk seçim olacak. Biz siyasete girerken şunu söylemiştik; öfke değil, muhabbet, nefret değil, sevgi nezaket dilini kullanacağız. Şu ana kadar da Gelecek Partisinin herhangi bir yetkilisinin ağzından ne Afyonkarahisar 'da ne de Türkiye'de herhangi bir yerde olumsuz bir ifade çıkmamıştır."Davutoğlu daha sonra Sinanpaşa ilçesine Güney beldesinde gitti.Belde meydanında halka seslenen Davutoğlu, "Bizim bir tek derdimiz var; o da bu milletin geleceği. Onun için partimizin adını Gelecek Partisi koyduk. Bu yerel seçimin önemi büyük. Burada iki zihniyet yarışacak. Çok sayıda aday var ama bir tarafta Güney'e gelip Güney'de yapılan yerel seçimler için kibir diliyle hadsizce, nezaketsizce tepeden bakan bir zihniyet var. Diğer tarafta da Güney'i, Afyonkarahisar 'ı bütün Türkiye'yi birleştirmek, buluşturmak barıştırmak isteyen bir zihniyet var." diye konuştu.

Basın Toplantısı Yerel Seçimler Toplantı Karahisar Yerel Seçim 

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