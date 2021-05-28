AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük'
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının düzenlediği Atatürk Kongre Merkezi'ne gelişi - Mısri Mahallesi sakinleri - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıAFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar 'da, Mısri Mahallesi'nde yapımı planlanan kentsel dönüşüm projesi bilgilendirme toplantısında hak sahiplerine hitaben bir konuşma yaptı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım