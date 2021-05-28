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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük'

AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: 'Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük'

AFYONKARAHİSAR - Bakan Kurum: "Deprem ile mücadeleyi terör ile mücadele kadar önemli gördük" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un toplantının düzenlediği Atatürk Kongre Merkezi'ne gelişi - Mısri Mahallesi sakinleri - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşmasıAFYONKARAHİSAR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar 'da, Mısri Mahallesi'nde yapımı planlanan kentsel dönüşüm projesi bilgilendirme toplantısında hak sahiplerine hitaben bir konuşma yaptı.

Toplantı Karahisar Kentsel Dönüşüm Projesi 

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