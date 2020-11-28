ADANA - Kılıçdaroğlu: 'Devlet dediğimiz kurumun ana omurgasını esnaf oluşturur'
ADANA - Kılıçdaroğlu: "Devlet dediğimiz kurumun ana omurgasını esnaf oluşturur" - Adana Esnaf Buluşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi - Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkışı - Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen '' Adana Esnaf Buluşması''na katıldı. (1)
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