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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ADANA - AK Parti, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenledi

ADANA - AK Parti, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenledi

- 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay’ın vatandaşlara fidan dağıtması - Ay’ın bir çocukla fidan dikip “can suyu” vermesi - Fidan diken vatandaşlar - AK Parti Adana İl Başkanı Ay’ın konuşması - Programa katılanlarAK Parti, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlediADANA (AA) - Adana , Hatay, Mersin ve Osmaniye'de, AK Parti İl Başkanlıkları tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığınca hayata geçirilen Cemre Projesi kapsamında, Adana 'da çevre gönüllüleri Yüreğir ilçesindeki MilletBahçesi'nde fidan dikti.İl Başkanı Mehmet Ay, etkinlik öncesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti olarak, doğaya, çevreye ve bütün yaratılmışlara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışı temsil ettiklerini söyledi.

Dünyanın çok ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Ay, "Bizler, yarın daha geç olmadan bu gidişatı tersine çevirebilecek, yarınlarımız için bugünden inisiyatif alacak son nesiliz. Bu nedenle AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak 'Cemre' ismini verdiğimiz çevre gönüllüleri hareketini 81 ilimizde 1000 gencin katılımıyla başlattık. Cemre nasıl havaya, suya ve toprağa düşerse işte çevre gönüllüleri hareketimiz de böyle içimize düştü. Bugünden sonra cemreler tüm şehirlerimizde çalışmalarını sahada sürdürecek." diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından fidanları toprakla buluşturuldu.

Çevre Sorunları İnisiyatif 

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