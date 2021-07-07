Adalet Bakanı Gül: “Yıl sonunda bin hakim ve savcı alımı yapacağız”

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( ANKARA ) ANKARA



- Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, yıl sonunda bin hakim ve savcı alımı yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 2020-2021 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı.

Mezuniyet törenine Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ile bazı yüksek yargı mensupları da katıldı.

Mezun olan öğrencilere hitap eden Bakan Gül, “Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından, yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak” dedi.

Yargının yargıya bırakılması gerektiğinin altını çizen Bakan Gül, “Görüyoruz ki Türkiye'de hukuk fakültesi mezunu olmadan, hakimlik sınavı kazanmadan, hakimlik adaylığı stajını yapmadan, sınavı kazanmadan binlerce hakim var. Klavye karşısına geçip yargılama yapıyor, infaz yapıyor, mahkeme gibi karar veriyor. Değerli arkadaşlar yargıyı yargıya bırakalım, yargısız infaz yapmayalım. Delile göre hakim karar verir. Hakimlerin yerine geçip karar verme yargıya en büyük haksızlık olur, ülkemize en büyük haksızlık olur. Yargıyı yargıya bırakalım, yargı kendi kararını adil bir şekilde verecektir. Yürüyen bir dava hakkında konuşma yetkisini anayasa kimseye vermemiştir, anayasanın vermediği yetkiyi kimsenin kullanmaya hakkı yoktur” şeklinde konuştu.

“Hukukun önünde eğilin"15 Temmuz darbe girişiminden de bahseden Bakan Gül, konuşmasına şöyle devam etti:"15 Temmuz'da bu hainler, bu zalimler anayasayı, kanunları değil, abilerini, ablalarını sözde dinleyenlerin hukuka ve bu ülkeye neler yaptığını ve neler geldiğini başlarına tüm Türkiye ve tüm dünya gördü. Aklı, vicdanı, muhakemeyi değersizleştirip ideolojisine kurban edenler, bu ülkeye en büyük ihaneti yapmışlardır. O yüzden sevgili gençler, değerli arkadaşlarım, adalet mekanizmasını araçsallaştırmaya asla izin vermeden aklınızı, vicdanınızı, muhakemenizi kimseye kiraya vermeden meslek hayatınız boyunca anayasa ve hukuktan şaşmayacaksınız."Mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyen Gül, "Bir mazlumun elini tutun, bir mağdurun gözyaşını silin, hakkı tutup kaldırın. Kimsenin önünde eğilmeyin, anayasanın ve hukukun önünde eğilin, yolunuz açık olsun" diye konuştu.



