Adalet Bakanı Gül, Somali'li mevkidaşıyla bir araya geldi

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Ankara'da bir araya geldi. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursuyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Somali Adalet Bakanı Nur, Adalet Bakanı Gül'ün davetiyle Türkiye'ye geldi. Bakan Gül, Somali'li mevkidaşıyla birlikte gelen heyeti, Adalet Bakanlığında ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Somali Adalet Bakanı Nur ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.



Nur'a görevinde başarılar dilediklerini ifade eden Gül, "Türkiye'de de eğitim görmüş, Türkiye'yi çok iyi bilen değerli bir Bakanımız. Adli iş birliğini nasıl güçlendiririz bunları konuştuk. Türkiye ve Somali her konuda iş birliğini çok iyi düzeye çıkarmış iki ülke, iki dost ve kardeş halk. Adli alanda da bu iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Verimli bir görüşme oldu. Dost ve kardeş Somali halkına, dost ve kardeş Türkiye'den selamlarımızı iletiyoruz. İş birliğimizi daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Somali Adalet Bakanı Nur ise Bakan Gül'e kendilerini Ankara'ya davet ettiği için teşekkür ettiğini belirterek, "Her zamanki gibi Türkiye'ye gösterdiği misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Bugün benim için önemli ve çok duygulandığım bir gün. İlk ziyaretimi Türkiye'ye gerçekleştiriyorum. Somali'nin adli konularını güçlendirmek ve Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak için görüşme yaptık ve çok verimli geçti. Türkiye halkı ve Abdulhamit kardeşimize teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'de olduğum süreçte önemli adli kurumları ziyaret edeceğim. Ben Türkiye'de eğitim gördüm ve burada diplomat olarak uzun yıllardır çalıştım. Benim için önemli ve çok değer verdiğim kardeşlerim burada yaşıyor. Türkiye, her konuda Somali'ye yardımcı oluyor. Eğitim, sağlık, alt yapı olsun her konuda yardımcı oluyor. Adli konulara da daha önce de yardımcı oluyordu şimdi de onu daha güçlendirmesi için buraya geldik" ifadelerini kullandı.



