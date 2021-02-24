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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Adalet Bakanı Gül Hatay'da

- Adalet Bakanı Gül Hatay'da

Bakan Gül’ün Adalet Sarayına gelişi

-Bakan Gül’ün Başsavacı Ataman’ı ziyareti
-Bakan Gül’ün Hatay Valiliği’ne gelişi
-Bakan Gül’ün valilikte karşılanması
-Bakan Gül’ün anı defterini imzalaması
-Bakan Gül’ün Vali Doğan’ı ziyareti

( HATAY ) Adalet Bakanı Gül Hatay'da- Bakan Adulhamit Gül, Adalet Sarayını ve Hatay Valiliğini ziyaret etti HATAY

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hatay 7. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Hatay’a geldi. Bakan Gül, AK Parti Hatay milletvekilleri ile birlikte ilk olarak Adalet Sarayı’nda Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman’ı ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Gül, Hatay Valiliğine geldi. Valilik şeref defterini imzalamasının ardından, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret eden Bakan Gül’ün ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Gül, buradan AK Parti Hatay 7. Olağan İl Kongresi’nin yapıldığı salona geçti. (GKH-
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