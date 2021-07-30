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5 bakan yangınların son durumunu koordinasyon toplantısında ele alıyor
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
5 bakan yangınların son durumunu koordinasyon toplantısında ele alıyor

5 bakan yangınların son durumunu koordinasyon toplantısında ele alıyor

Süleyman Soylu'nun salona girmesi

Toplantı Yangın Demirli Orman Yangını Helikopter 

-Bakanlarla konuşması
-Milletvekilleriyle konuşması
-5 bakandan detay
-Katılımcılar detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının yanı sıra devam eden diğer yangınların son durumunun değerlendirileceği koordinasyon toplantısı 5 bakanın katılımıyla düzenlendi.
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 3 gündür devam ediyor. Dekarlarca alanın zarar gördüğü yangında evlerin yanı sıra, ahır, büyükbaş, küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangında 3 kişide hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının ilk gününden itibaren Ulualan Yangın Yönetim Merkezi’nden başta Manavgat olmak üzere, ülke genelindeki yangınların koordinasyonunu gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli’yi bu çalışmalarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yalnız bırakmadı. Bölgeye akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Yanan alanları helikopterle havadan inceleyen Bakan Soylu, bazı bölgelere iniş evleri, zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu daha sonra Manavgat Gençlik Merkezi’nde düzenlenen koordinasyon toplantına katıldı.
Bakan Soylu’ya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti. AFAD, başta olmak üzere yangın alanında aktif görev alan kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda yangınların son durumunun değerlendirileceği öğrenildi.
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