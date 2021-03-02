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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- 47. dönem Hükümeti Devlet Bakanı Kemal Akkaya için tören düzenlendi

- 47. dönem Hükümeti Devlet Bakanı Kemal Akkaya için tören düzenlendi

Cenazeden genel detay görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Cenaze Cenaze Namazı 


. 47. dönem Hükümeti Devlet Bakanı Kemal Akkaya için TBMM’de tören düzenlendi.
Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM İdare Amiri Ali şahin ve ailesi katıldı.
Törende, Akkaya’nın özgeçmişi okundu ve Akkaya için dua edildi. Akkaya’nın naaşı öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazında sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (AUÖ-BC -
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