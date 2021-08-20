- 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli askerler tutuklandı

- 28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve gözaltına alınan Emekli Orgeneral İlhan Kılıç, Emekli Koramiral Aydan Erol, Emekli Tümgeneral Kenan Deniz tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. 28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararının ardından Emekli Orgeneral İlhan Kılıç(85), Emekli Koramiral Aydan Erol(81), Emekli Tümgeneral Kenan Deniz(73) adliyeye getirildi. Kılıç, Erol ve Deniz adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. (CGK-
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