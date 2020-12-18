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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi

2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi

oylamadan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Tron Bütçe Görüşmeleri Milletvekili 


- TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri tamalandı. TBMM Genel Kurulu’nda konuşmalardan sonra elektronik oylama yapıldı. 2021 Merkezi yönetim Bütçe kanun Teklifi için 509 milletvekili oy kullandı. 316 milletvekili ‘kabul’, 193 milletvekili ‘red’ oyu kullandı. Ayrıca, 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylaması yapıldı. Oylamada 508 milletvekili oy kullandı. 312 milletvekili ‘kabul’, 196 milletvekili ‘red’ oyu verdi.
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