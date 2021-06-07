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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu

18 yaşında muhtar seçildi, Türkiye'nin en genç muhtarı oldu

Ali Külekçi'nin konuşması

Yarış İhtiyar Heyeti 

-Detay görüntüler

( SAMSUN )- Samsun'da 14 mahalleye yeni muhtar- Havza Ağcamahmut Mahallesi muhtarı 18 yaşındaki Ali Külekçi oldu SAMSUN

- Samsun’da 14 mahallede yapılan seçimler sonucu yeni muhtarlar belli oldu. Samsun'un Havza ilçesi Ağcamahmut Mahallesi'nin yeni muhtarı ise 18 yaşına yeni giren genç oldu. Samsun’da 6 Haziran Pazar günü 14 mahallede ara seçim heyecanı yaşandı. Seçimler sonucunda Tekkeköy Gölceğiz Mahallesi Muhtarı Baki Gür, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Burçin Karadağ, Fatih Mahallesi Muhtarı Seda Keklik, Gürgendağ Mahallesi Muhtarı Muhittin Arslan, Asarcık Esentepe Mahallesi Muhtarı Şevket Atan, Ladik Şıhlı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, Çarşamba Çınarlık Mahallesi Muhtarı Mustafa Dilsiz, Havza Ağcamahmut Mahallesi Muhtarı Ali Külekçi, Havza Orhaniye Mahallesi Muhtarı İsmet Demir, Havza Karabük Mahallesi (İhtiyar heyeti) 4 aza, Canik Uluçayır Mahallesi Muhtarı Hayri Yıldız, Canik Çamalan Mahallesi Muhtarı Ömer Özbakan, Atakum Aksu Mahallesi Muhtarı Yılmaz Üçüncü, Atakum Sarıtaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslan ve Vezirköprü Özgüney Mahallesi Muhtarı Yunis Kaça oldu. 18 yaşında muhtar seçildi Havza ilçesi Ağcamahmut Mahallesi’nde eski muhtar Ali Zengin'in vefatı nedeniyle yenilenen seçimde iki isim yarıştı. Seçimde 54 seçmenden 53’ü sandık başına gitti. Kullanılan oyların 37'sini alan 18 yaşındaki Ali Külekçi, muhtar seçildi. Diğer aday Cemal Çil ise 16 oyda kaldı. 18 yaşında muhtar seçilen genç, mutlu olduğunu, mahallesine hizmet etmek için çalışacağını söyledi.

(KK-SLH-ÖK-Y)
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