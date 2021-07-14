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15 Temmuz görseli giydirilen Yüksek Hızlı Tren İstanbul’a uğurlandı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
15 Temmuz görseli giydirilen Yüksek Hızlı Tren İstanbul’a uğurlandı

15 Temmuz görseli giydirilen Yüksek Hızlı Tren İstanbul’a uğurlandı

Hasan Pezük’ün konuşması

Yüksek Hızlı Tren Yüksek Hız Darbe Girişimi Hızlı Tren Millet İradesi 

-Hasan Pezük’ün treni uğurlamasından detay
-Trenden detaylar
-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz görseli ile giydirilmiş yüksek hızlı tren (YHT) Ankara YHT Garı’ndan İstanbul’a uğurlandı.15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde darbe girişimi esnasında şehitleri anmak ve o gün yaşananları hatırlamak için her sene çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından dış yüzeyine 15 Temmuz fotoğrafları giydirilen Yüksek Hızlı Tren Ankara YHT Garı’ndan İstanbul’a uğurlandı.Tam yolcu kapasitesi ile İstanbul’a hareket eden YHT iki ay boyunca Ankara-İstanbul-Ankara arasında sefer yapacak. Toplam 56 bin kilometre yol kat edecek olan tren yaklaşık 60 bin yolcuya hizmet verecek."Darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz"Trenin bu yıl 3. kez giydirildiğini hatırlatan TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni ile millet iradesinin ortaya koyduğu muhteşem zaferin ve bu hain darbeden alınan derslerin hatırlanmasını, gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

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