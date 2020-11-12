15. dönem TBMM Katip üyesi İlham Çetin için tören düzenlendi

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( ANKARA ) ANKARA



- 15. dönem TBMM Katip üyesi İlham Çetin için TBMM'de tören düzenlendi.

15. Dönem TBMM Katip üyesi İlham Çetin için Meclis Şeref merdivenlerimde tören düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, milletvekilleri ve ailesi katıldı.

Törende, Çetin’in özgeçmiş okundu ve dua edildi. Çetin, Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.



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