ZONGULDAK - Vatandaşlar yeni alınan Kovid-19 tedbir kararlarından memnun
- Kentte genel görünüm - Vatandaşlardan detaylar - Vatandaşlardan Celal Aslan ve Eylem Biçici ile röportaj Zonguldak 'ta vatandaşlar yeni alınan Kovid - 19 tedbir kararlarından memnunZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alınmasının ardından, kentte vatandaşlar tedbirlere daha sıkı uymaya çalışıyor.Vakalardaki artış uyarısını dikkate alan Zonguldak lılar, toplu alanlarda tedbirlere daha sıkı sarılarak, maskesini kurallara uygun takmaya ve sosyal mesafeyi korunmaya özen gösteriyor.Kent sakinlerinden Celal Aslan, AA muhabirine, alınan tedbir kararlarını olumlu yönde değerlendirmek gerektiğini belirterek, tedbirlerin yerinde olduğunu ifade etti. Önlemlerin alınmadığı taktirde salgının kentte arttığını dikkati çeken Aslan, "Vatandaşlarımız kurallara uysun, evlerinden çıkmasın. Zorunlu olmayan evinden çıkmasın çünkü görüyoruz yoğun bakımdaki hastaların sıkıntılarını. Tedbirlere uymazsak sonra hem kendileri hem çevresindeki insanlar üzülecek. İnşallah aşı da geliyor, hayırlısı olacak inşallah. Zonguldak bilinçli bir il, inşallah kurallara uyarlar, uymayanları da uyarmamız gerekiyor." diye konuştu. Vatandaşlardan Eylem Biçici de kent merkezine indiğinde insanları maskesiz gördüğünde üzüldüğünü dile getirerek, "Maskesiz, sigara içen insanlar var. Ben sigara içtiğim halde içmemeye çalışıyorum, sigaradan da kurtulmayı düşünüyorum. Herkesle mesafemi koruyup, işim olduğu zaman evden çıkıyorum ve 1 saat durup işlerimi bitirip evime çıkıyorum. Ben de gezmesini biliyorum ama yapmıyorum. Kendi sağlığımı ve evdekilerin sağlığını düşünüyorum." dedi.
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