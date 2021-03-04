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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yüksek riskli illerden olan Ordu’da sağlık ekiplerinin mücadelesi duygulandırdı

Yüksek riskli illerden olan Ordu’da sağlık ekiplerinin mücadelesi duygulandırdı

Sağlık Bakanlığı tarafından çekilen drone görüntüler

Sağlık Hizmeti Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift Sağlıkçı Kar Yağışı 

-Ekiplerin eve ulaşması
-Aşılama ve aşı vurulan yaşlı çiftin oğulları ile röp.

( ORDU )- Ordu’nun Akkuş ilçesinde sağlık ekiplerinin zor kış şartları altında evde aşı uygulaması görüntülendi ORDU

- Ordu’da, sağlık ekiplerinin kış şartlarında zorlu engelleri aşarak, yaşlılara aşı uygulaması duygulandırdı. Ordu’da, geçtiğimiz haftalarda kar yağışına rağmen, randevu alan yaşlı vatandaşların korona virüs salgınına karşı evlerinde aşılanma uygulaması, büyük bir özveri ile devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ekiplerince, Ordu’nun Akkuş ilçesinde kaydedilen görüntülerde, ekiplerin kar yağışına ve ulaşılması güç olan bölgelere giderek, yaşlı vatandaşlara aşılamayı uygulaması yer alıyor. Çok yüksek riskli bölgelerden birisi olan Ordu’da, yaşlıların hayır dualarını alan sağlıkçıların, 86 yaşındaki bir yaşlı adam ile 76 yaşındaki eşine aşı uygulamak için sarf ettikleri çaba ve yaşı çiftin oğullarının duyduğu memnuniyet yer alıyor. “Yüksek riskli bölgeden , düşük riskli bölgeye düşürmek için birlikte gayret etmeliyiz” Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da, sosyal medya hesaplarından videoyu paylaşarak, “Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz” açıklamasında bulundu. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, büyük beğeni topladı. (SK
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