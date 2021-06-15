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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
YOZGAT - SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı

YOZGAT - SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı

- Yozgat Şehir Hastanesi - Aşı sırasındaki vatandaşlar - Vatandaşlara aşı yapılması - Vatandaşlarla röportajYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta Sağlık Bakanlığınca, Kovid - 19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı.Sabah mesainin başlamasıyla aşı olmak isteyen vatandaşlar Yozgat Şehir Hastanesi aşı polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.Sosyal mesafe kuralına göre aşı odalarına alınan vatandaşlara aşı yapıldıktan gönderildi.Aşı olan vatandaşlardan Serkan Perçin, 40 yaş üstü ile SGK'ya kayıtlı vatandaşlara aşı randevusunun verilmeye başlamasıyla birlikte randevusunu aldığını söyledi.

Perçin, "Devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Bozok Üniversitesinde öğretim görevlisi Metin Gümüşay da aşının toplumsal bağışıklığın sağlanması için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Gerek okullar olsun gerek toplumun normal hayata dönmesi için herkesin aşı olması gerekiyor." diye konuştu.
Halil Uslu da hastanede verilen güzel hizmetlerden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Hastane Öğretim Görevlisi Sağlık Çalışanları Kullar 

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