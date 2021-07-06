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YOZGAT - Sağlık ekipleri, ormanlık alanda mangal kömürü üreten işçilere Kovid-19 aşısı yaptı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
YOZGAT - Sağlık ekipleri, ormanlık alanda mangal kömürü üreten işçilere Kovid-19 aşısı yaptı

YOZGAT - Sağlık ekipleri, ormanlık alanda mangal kömürü üreten işçilere Kovid-19 aşısı yaptı

- Sağlık ekiplerinin mangal kömürü üreten işçilere aşı yapmaya gitmesi - Sağlık ekiplerinin işçilere aşı yapması - İşçilerden Ümran Aksakal ile röportaj - İşçilerden İsmail Aksal ile röportaj Yozgat 'ta sağlık ekipleri, ormanlık alanda mangal kömürü üreten işçilere Kovid - 19 aşısı yaptıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, aşılama çalışmalarını sürdürüyor.Sağlık kuruluşlarının yanı sıra farklı noktalarda da aşılama yapan sağlık ekipleri, Diyarbakır'dan gelerek Yozgat 'ın Karacalar köyünde ormanlık alanda mangal kömürü üreten işçilere Kovid - 19 aşısı yaptı.İşçilerden Ümran Aksakal, AA muhabirine, mangal kömürü üretiminde çalıştıklarını ve şehre gidemediklerini söyledi.

Sağlık ekiplerinin üretim alanına geldiğini belirten Aksakal, "Aşımızı yaptırdık, sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. 6 ay buradayız, inşallah bir ay sonra ikinci aşımızı da olacağız." dedi.
İsmail Aksal da ayaklarına kadar gelip aşı yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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