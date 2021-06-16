YOZGAT - Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
- Mobil aşı ekiplerinin organize sanayi bölgesine gitmeleri - Tekstil fabrikasında çalışan işçilerden görüntü - İşçilerin aşılanması - İşçilerle röportaj - Fabrika müdürünün açıklaması - Görevli doktorun açıklaması Yozgat 'ta Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerce Kovid - 19 aşısı uygulanıyor.Mobil sağlık ekipleri organize sanayi bölgesinde 325 işçinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında aşı uygulamasına başladı. Sorumlu hekim Dr. Feyza Nur Şahin, gazetecilere, Sağlık Bakanlığı'nın fabrikalarda üretimin aksamaması açısında çalışanlara yönelik aşılama yapılacağını duyurduğunu söyledi.
Şahin, "Bu kapsamda biz de ekibimizle birlikte 325 kişinin çalıştığı fabrikaya gelerek aşılama çalışmasına başladık." dedi. Fabrika Müdürü Turan Laçin de işçilerin aşılanması için ilçe sağlık müdürlüğüne başvurduklarını belirterek, "Sağlık ekipleri fabrikamıza geldi ve aşılama çalışmasına başladı. Biz toplu çalışan bir fabrikayız. Bu aşının yapılması bize çok büyük avantaj sağlıyor. Personelin aşıya gidip gelmesi bizim için sıkıntı olurdu. Bize sağladıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu. İşçilerden Cevriye Uslu ise "Topluluk içinde çalışıyoruz, aşılamanın bizim için çok büyük önemi vardı. Sağlık ekipleri geldi fabrikamıza aşımızı olduk." ifadesini kullandı.
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