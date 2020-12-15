YILIN OLAYLARI 2020 - TEMMUZ (2)

KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI - Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi tanıtım filmi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesiMUSTAFA ŞENTOP YENİDEN TBMM BAŞKANI SEÇİLDİ - TBMM Genel Kurulunda vekillerin oy kullanması - Oyların tasnif edilmesi - Oylama sonuçlarının açıklanması - TBMM Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop'un konuşması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kılması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un cami çıkışı açıklamaları - Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açıldı (4 Temmuz)İstanbul’da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katılımıyla açıldı. Hastane, 145’i yoğun bakım olmak üzere 1105 yatak kapasitesine sahip. - Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi (7 Temmuz)AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu’ndaki üçüncü tur oylamada 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi. Mustafa Şentop yaptığı teşekkür konuşmasında bugün de milletin iradesinin tecelligâhı, en zor zamanlarda ümit bağladığı bir kurum olan Meclis’in devlet ve siyasetin teminatı, demokrasinin kalbi olduğunu vurguladı.
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