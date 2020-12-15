YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (1)

VUHAN'DAN 42 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ - Vuhan'a gidecek uçuş personelinin gelişi uçağa gelişi - Uçuş personeli ve pilot kabini - Sağlık personelinin malzemeleri indirmesi - Vuhan'da bulunan 42 kişinin otobüslerle gelerek uçağa binmeleri - Eşya ve valizlerin uçağa konulması - Uçağa binen bir vatandaşlarla röportaj - Uçak içerisinde Kovid - 19 karşı alınan tedbirler - TSK uçağının Etimesgut Havalimanı'na inmesi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Etimesgut Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunması - Vuhan'da tahliye edilen Türk vatandaşlarının uçak içerisinde Türk Bayrağı açmaları - Uçaktan inen vatandaşların sağlık kontrolleri ve ateş ölçümleri yapılarak ambulanslara bindirilmeleri - AA muhabiri Ali Murat Alhas ve kameraman Mesut Tankulu'nun ambulans içerisindeki konuşmaları - Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin Zekai Tahir Burak Hastanesine getirilerek karantinaya alınmaları - Zekai Tahir Burak Hastanesi tabelası - Kameraman Mesut Tankulu'nun odasında karantina süreci ile ilgili bilgi vermesiDİAMOND PRINCESS GEMİSİNİN KARANTİNAYA ALINMASI - Diomand Princess gemisinin Yokohoma Limanı'nda demirlemesi - Diamond Princess gemisinin genel ve yakın görüntüleri - Diamond Princess gemisi tabelası - Gemiden tahliyeler - Vuhan’dan 42 kişi tahliye edildi (1 Şubat)Kovid - 19 salgınının yaşandığı Çin’in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirmek için ambulansa dönüştürülen askerî kargo uçağı, 32 Türk vatandaşının yanı sıra 6 Azeri, 3 Gürcü ve 1 Arnavut yolcusuyla ülkeye döndü. İnişin ardından 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, ambulanslarla 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacakları Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne götürüldü. - Diamond Princess karantinaya alındı (04 Şubat)Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle Japonya’nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda 3 bin 500’den fazla kişinin bulunduğu “Diamond Princess” adlı yolcu gemisi karantinaya alındı.
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