YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (6)

İSVEÇ'TEKİ TÜRK HASTA AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ - Kovid - 19 testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken'in evinde yatması - Emrullah Gülüşken'in yattığı yerde öksürmesi - Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken'in açıklaması - Ambulans uçak ve personelden görüntüler - Emrullah Gülüşken'in sedyedeki halinden görüntüler - Emrullah Gülüşken'in ambulans uçağa alınışı - Ambulans uçak içinden görüntüler - Esenboğa Havalimanı - Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağın inişi - Emrullah Gülüşken ve çocuklarının uçaktan inişi - Emrullah Gülüşken'in sedyeyle kara ambulanslarına nakledilmesi - Emrullah Gülüşken'in hastane getirilmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüşmesiİNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON, TABURCU OLDU - İngiltere Başbakanlık Ofisi (10 numara) görüntüleri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Johnson'un tokalaşması ve görüşmesi(Arşiv görüntüler) - İngiltere Başbakanı Johnson'un açıklamasıTÜRKİYE, ABD’YE TIBBİ YARDIM GÖNDERDİ - Askeri kargo uçağına tıbbi yardımların yüklenmesi - Askeri kargo uçağının kalkışı - Askeri kargo uçağının Andrews Hava Üssü'ne inmesi - Askeri kargo uçağından tıbbi yardımların indirilmesi - ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker'in konuşmasıAFRİN'DE BOMBA YÜKLÜ TANKERLE TERÖR SALDIRISI: 11’İ ÇOCUK 44 KİŞİ ÖLDÜ - Patlama sonrası yangın görüntüleri - Patlamada hayatını kaybedenlerden görüntülerİsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi (26 Nisan)İsveç’in Malmö kentinde Kovid - 19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut’la Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı. - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, taburcu oldu (27 Nisan)İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kovid - 19 tedavisinin ardından 22 gün sonra görevine döndü. Johnson, Kovid - 19 tedavisinin ardından işe döndüğü ilk günün sabahı basın açıklaması yaptı. Görevden 22 gün ayrı kalan Johnson, sözlerine, "İsteyebileceğimden çok daha uzun bir süredir masamdan uzakta olduğum için üzgünüm." diyerek başladı. - Türkiye, ABD’ye tıbbi yardım gönderdi (28 Nisan)Türkiye, Kovid - 19 salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere ABD’ye askerî kargo uçağıyla tıbbi yardım gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi. - Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı: 11’i çocuk 44 kişi öldü (28 Nisan)Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında 11’i çocuk 44 sivil hayatını kaybetti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, patlayıcı yüklü aracı bölgeye getiren terörist, Afrin çıkışında aracıyla birlikte yakalandı. YPG/PKK’lı teröristin PKK'nın Suriye kolu olan YPG saflarında yer aldığı, oğlunun da Kandil'de PKK'nın dağ kadrosunda görevli olduğu belirlendi.
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