YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (4)

İLK YERLİ SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLDİ - İlk yerli solunum cihazının üretim aşamalarını anlatan tanıtım filmi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'nın konuşması - Yerli solunum cihazlarından görüntüler - Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasıBAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ'NİN İLK ETABI HİZMETE AÇILDI - Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin hava görüntüleri ve iç görüntülerinin bulunduğu tanıtım filmi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları - Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin dış ve iç görüntüleri - İlk yerli solunum cihazı üretildi (20 Nisan)Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazlarının üretiminin 120'den fazla mühendisin çalışmalarıyla ortaya çıktığını ve tam bir seferberlik ruhuyla gerçekleştiğini belirtti. - Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açıldı (20 Nisan)Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadelede, sağlıkta hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaran şehir hastaneleri, sahip olduğu en son teknoloji, fiziki altyapı, nitelikli yatak kapasitesi ile en büyük katkıyı sağlıyor. Alanında özelleşmiş çok sayıda hastanenin bir arada olduğu, hizmet kalitesinin yanı sıra nitelikli insan kaynağı ile öne çıkan, mükemmeliyet merkezlerinin adresi olarak gösterilen şehir hastaneleri, başvuran hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının tek bir merkezde çözüldüğü yerlerin başında geliyor.
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