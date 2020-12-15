YILIN OLAYLARI 2020 - NİSAN (1)

KOVİD - 19 TEDAVİSİ GÖREN PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU HAYATINI KAYBETTİ - Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ile röportaj - Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu fotoğraflarından oluşan slayt gösteri - Hekimleri Çapa Tıp Fakültesi önünde Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu anması - Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinden hava görüntüleri - Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinden içinden görüntülerKOVİD 19 NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI - İstanbul'dan deniz, vapur ve boş sokak görüntüleri - Ankara 'dan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı,Ulus meydanı, Hacı Bayram - ı Veli Cami önü, Ankara Kalesi, Sıhhiye Meydanı, Kuğulu Park, Kocatepe Cami, tarihi mekanların önü ve boş sokaklardan görüntüler - İzmir'den Konak meydanından hava görüntüleri - Sokak denetimlerinden görüntüler - Antalya sahilinden görüntüler - Güvenlik güçlerinin denetimleri - Emek arabasıyla ekmek satılması - Şanlıurfa balıklı gölden görüntüler - Van'ın Muradiye ilçesinde Vefa Destek Gruplarının yaşlı ailelere yardım dağıtması - Yardım alan aileler ile röportaj - Jandarma ekiplerinin yaşlı ailelere yardım dağıtması - Evde kalan vatandaşlara konser verilmesi - Zonguldak boş sokakların havadan görüntülenmesi - Kovid - 19 tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti (1 Nisan)İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dâhiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Kovid - 19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu. İstanbul Tıp Fakültesi’nde hem öğrencileri hem de hastaları tarafından çok sevilen ve “hocaların hocası” olarak anılan 68 yaşındaki Taşçıoğlu, dâhiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin adı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi olarak değiştirildi. - Kovid 19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı (3 Nisan)Türkiye’de Kovid - 19 önlemleri kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak iline 15 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı. 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için yaklaşık 34,4 milyon kişiyi kapsayan sokağa çıkma yasağı getirildi.
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