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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - MAYIS (7)

YILIN OLAYLARI 2020 - MAYIS (7)

SALGIN VE AFETLERE KARŞI KULLANILMAK ÜZERE İNŞA EDİLEN HASTANELER AÇILDISANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ - Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi tanıtım filmi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması - Açılışın yapılması kurdele kesilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hastaneyi gemesi ve incelemelerde bulunması*YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ - Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi drone görüntüleri - Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi içinden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması - Açılışın yapılması kurdele kesilmesi*HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ - Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi dışı ve içinden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması - Açılışın yapılması kurdele kesilmesiSalgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen hastaneler açıldı (29 - 31 Mayıs) - Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi (29 Mayıs)Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan, 72 bin metrekare kapalı alana, binin üzerinde yatağa, en modern cihazlara sahip böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hizmete hazır hâle getirmenin dünya çapında bir başarı olduğunu söyledi.

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi - Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi (31 Mayıs)Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Restorasyon Hastane Kapalı Alan Tanıtım Filmi 

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