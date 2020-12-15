YILIN OLAYLARI 2020 - MAYIS (4)

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARINDA "65 YAŞ" HAZIRLIĞI - Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi - Danışma servisinde yoğunluk - Seyahat firması yetkilisi Aydın Zengin ile röportaj - Bir başka firma yetkilisinin konuşması - Çankaya Kaymakamlığı - 65 yaş üstü yakınlarına seyahat izni almak için sıra bekleyenler - Sıra kuyruğunda oluşan yoğunluk - İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan görüntüler - 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile röportaj - Otogardaki yoğunluktan görüntüler - 65 yaş ve üzeri vatandaşların otobüse binmesiBAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ AÇILDI - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tanıtım filmi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini gezmesi ve incelemelerde bulunması - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi içinden görüntülerGİNELİ MÜZİSYEN MORY KANTE HAYATINI KAYBETTİ - Gineli Müzisyen Mory Kante'nin “Ye ke ye ke” seslendirmesi (Arşiv görüntüleri) - "25 Mayıs Afrika Günü" kutlama töreni - Emine Erdoğan'ın Mimar Kemaleddin Salonu'na girişi - Emine Erdoğan'ın görüntüsü - Afrikalı sanatçı Mory Kante konser vermesi - Şehirlerarası otobüs firmalarında "65 Yaş" hazırlığı (21 Mayıs)Uzun süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan ve seyahat izin belgesi alarak başka bir şehre gitmelerine imkan tanınan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için şehirler arası otogarlarda hazırlıklar sürüyor. İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların seyahat izin belgesi alarak istedikleri yerleşim yerlerine tek yönlü gitme imkanı tanınıyor. - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı (21 Mayıs)İlk etabı 20 Nisan’da hizmete alınan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo’nun katılımıyla gerçekleşen törenin ardından tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında “Rönesans ve Sojitz firmalarının müşterek olarak bu muhteşem eseri inşa etmelerinin Türk - Japon iş birliğinin, dayanışmasının bir ifadesi olduğunu vurgulayarak 789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alanıyla hastanenin şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girdiğini kaydetti. Çevre ve enerji dostu olan hastanenin, kamu - özel ortaklığının en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, 456’sı yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatağı, 725 poliklinik odası ve 90 ameliyathane masasıyla bu eserin bilhassa Kovid - 19 salgınıyla mücadelede kritik bir rol oynayacağını anlattı. - Gineli Müzisyen Mory Kante hayatını kaybetti (22 Mayıs)1977’de seslendirdiği “Ye ke ye ke” adlı şarkısıyla dünya çapında üne kavuşan Gineli müzisyen Mory Kante, Gine’nin başkenti Konakri’de tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Kante, bugüne kadar albümü en fazla satış rakamına ulaşan Afrikalı şarkıcı unvanına sahipti.
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