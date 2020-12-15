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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - MAYIS (2)

YILIN OLAYLARI 2020 - MAYIS (2)

İLAHİYATÇI - YAZAR ÖMER DÖNGELOĞLU HYATINI KAYBETTİ - İlahiyatçı - Yazar Ömer Döngeloğlu'nun Ömer Halis Demir'in kabrinin ziyaret etmesi (Arşiv görüntüleri) - İlahiyatçı - Yazar Ömer Döngeloğlu'nun Kur'an - ı Kerim okuması (Arşiv görüntüleri) - İlahiyatçı - Yazar Ömer Döngeloğlu'nun dua etmesi (Arşiv görüntüleri) - İlahiyatçı - Yazar Ömer Döngeloğlu'nun açıklamaları (Arşiv görüntüleri) - İlahiyatçı - Yazar Ömer Döngeloğlu'nun kabri başında dua edilmesi - İlahiyatçı - Yazar Ömer Döngeloğlu'nun kabrinden görüntülerCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NORMALLEŞME PLANINI AÇIKLADI - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTÜRKİYE'DE İLK PLAZMA TEDAVİSİ UYGULANAN HASTA TABURCU EDİLDİ - İmmün plazma" nakliyle Kovid - 19'u yenen 56 yaşındaki Abidin Aybar'ın gelişi - Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur'un gazetecilere açıklama yapması - Abidin Aybar'ın konuşması - Abidin Aybar'ı doktor ve hastane çalışanlarının alkışlaması - İlahiyatçı - Yazar Ömer Döngeloğlu hyatını kaybetti (3 Mayıs)İlahiyatçı - Yazar Ömer Döngeloğlu, Kovid - 19 nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü Başakşehir Şehir Hastanesi’nde 52 yaşında hayatını kaybetti. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer - i Nebi üzerine araştırma, inceleme, okuma ve gezi yazıları ile biliniyordu. Döngeloğlu, aynı zamanda ramazan aylarında televizyon programları hazırlayıp sunmuştu. - Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme planını açıkladı (4 Mayıs)Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Kovid - 19 salgınının yavaşlamasıyla normal hayata dönüşün başlatılmasına yönelik normalleşme planı kapsamında şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırması ilk etapta Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da sona erdirildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 - 28 Nisan’da yapılması kararlaştırıldı. AVM’ler, kuaför, berber ve güzellik salonlarının 11 Mayıs’ta faaliyete geçmesi kararlaştırıldı. Ayrıca sokağı çıkma yasağı bulunan 20 yaş ve altı ile 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma imkânı tanındı. - Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi (6 Mayıs)Malatya’daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde koronavirüse karşı Türkiye’de yapılan ilk “immün plazma” nakliyle Kovid - 19’u yenen 56 yaşındaki Abidin Aybar, taburcu edildi.

İslam Tarihi Televizyon Koronavirüs Hayata Dönüş Kışla 

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