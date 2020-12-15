YILIN OLAYLARI 2020 - MAYIS (1)

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLANDI - Sendikaların 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakması - Türk - İş Başkanı Ergün Atalay'ın konuşması - İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye çalışanlarının fırça sapıyla sosyal mesafe sağlanarak halaydan görüntüler - İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı haydar Özdemir'in, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüşmesi - Polis ekiplerin gösteriye müdahalesi - Gözaltından görüntüler - Kıraç'tan yerin 72 metre altında 1 Mayıs konseri - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması - Şarkıcı Kıraç'ın konserinden görüntüler - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kıraç'a çiçek takdim etmesiKANADA'DA İLK KEZ EZAN HOPARLÖRDEN OKUNDU - Mountain Camisi dış görünümü - Cami dışında hoparlörden gelen ezan sesleri - Mountain Camisi imam hatibi Seyid Tora'nın açıklamaları - Hamilton Müslümanlar Derneği ile Mishka Sosyal Hizmetler Servisi’nin ortak organizasyonu ile mobil iftar uygulaması - Araçla gelen cemaat üyelerine iftar paketi verilmesi - Araçlarında iftar paketi alanların konuşmasıTÜRKİYE'DEN SOMALİ'YE YERLİ YOĞUN BAKIM SOLUNUM CİHAZININ GÖNDERİLDİ - Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağının görüntüleri - Yerli solunum cihazı paketlerinden görüntüler - Yardım malzemelerinin görevlilerce uçağa yerleştirilmesi - Uçağın hareket etmesi - Uçağın havalanması - Uçağın Mogadişu’ye ulaşması - Yerli solunum cihazı paketlerinin uçaktan indirilmesi - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı (1 Mayıs)Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı sendikalar, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında, farklı saatlerde küçük gruplar halinde, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 15 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Valiliği’nin düzenlediği etkinlikte sanatçı Kıraç, Gayrette - İstanbul Havalimanı metro şantiyesinde konser verdi. Deniz ulaşımı emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gemilerden çalınan düdüklerle kutlandı. İzmir’de ise 1 Mayıs halayına katılan işçiler sosyal mesafeyi "fırça sapıyla" sağladı. - Kanada'da ilk kez ezan hoparlörden okundu (1 Mayıs)Kanada’daki cami ve mescitlerde ilk kez ramazan ayında bazı vakit ezanlarının hoparlörden okunmasına izin verildi. Türkiye'den Somali'ye yerli yoğun bakım solunum cihazının gönderildi (2 Mayıs)Türkiye, Kovid - 19 salgınıyla mücadele için Somali’ye aralarında 10 adet yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Somali, yerli yoğun bakım solunum cihazının gönderildiği ilk yabancı ülke oldu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım