YILIN OLAYLARI 2020 - MART (5)

“KORONAVİRÜSLE MÜCADELİMİZDE BUGÜN İLK KEZ BİR HASTAMI KAYBETTİM” - Sağlık Bakanlığı'nda basın toplantısı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid - 19 nedeniyle yaşanan ölümü duyurmasıKABE VE MESCİD - İ NEBEVİ'DE CUMA NAMAZI YASAĞI - Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası Mekke caddelerinde sessizlik - Kabe ve çevresindeki ibadet yasağı nedeniyle yaşanan sakinlik - Suudi askerlerin trafik denetimleri - Mescid - i Nebevi çevresinde alınan tedbirlerle yaşanan sakinlikEBA İLE UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI - Milli Eğitim Bakanlığı - Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA TV ile yapılacak uzaktan eğitimle ilgili açıklamaları - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un AA Editör Masası'na katılarak açıklamalarda bulunması - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un TRT - EBA TV'de yayınlanan ilk ders için çekim yapması - TRT reji ekibi - Mili Eğitim Bakanı Selçuk'un TRT Haber'e açıklamalarda bulunması - Milli Eğim Bakanı Selçuk'un TRT - EBA TV'de ortaokul ve liseler için ilk dersi vermesi - TRT - EBA TV'de liseler için Türkçe dersi - TRT - EBA TV'de 5. sınıflar için Türkçe dersi - TRT - EBA TV'de 1. sınıflar için Matematik dersiCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, G20’DE KORONAVİRÜS'LE ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI YAPTI - G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi - Tarabya’daki Huber Köşkü - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajı“BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” KAMPANYASI - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasını başlatması - “Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim” (18 Mart)ANKARA - Türkiye’de Kovid - 19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan ilk kayıptan duyduğu üzüntüyü düzenlediği basın toplantısında “Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.” sözleriyle dile getirdi. - Kabe ve Mescid - İ Nebevi’de Cuma namazı yasağı (20 Mart)MEKKE/MEDİNE - Suudi Arabistan makamları, Kovid - 19 nedeniyle Mekke’deki Haremi Şerif ve Medine’deki Mescidi Nebevi’de namaz kılmaya yasak getirdi. - EBA İle uzaktan eğitim başladı (23 Mart)ANKARA - Yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT - EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan “uzaktan eğitim” Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un verdiği ilk dersle başladı. Selçuk, Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı uzaktan eğitim platformu EBA’da herhangi bir sınav ve notlama sisteminin olmadığını belirtti. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20’de koronavirüsle ortak mücadele çağrısı yaptı (26 Mart)İSTANBUL - G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, Kovid - 19 gündemiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Zirveye Tarabya’daki Huber Köşkü’nden iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında insanlığın tamamı rahat bir nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil şekilde küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet etti. - “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası (30 Mart)İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid - 19’la mücadele kapsamında yapılan yardımlara devletin öncülük etmesinin gerektiği görüldüğü için “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” adı altında Millî Dayanışma Kampanyası’nın başlatıldığını açıkladı. Kampanyayı 7 aylık maaşını bağışlayarak açtığını ifade eden Erdoğan, bu süreç içinde en büyük katkıyı da iş adamlarından ve hayırseverlerden beklediğini belirtti. “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasında 2 milyar 76 milyon lira toplandı.
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