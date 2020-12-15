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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - MART (3)

YILIN OLAYLARI 2020 - MART (3)

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ KOVİD - 19'U ''PANDEMİ'' İLAN ETTİ - Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Merkezi - DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un basın toplantısı - Basın mensuplarından DSÖ bilim heyeti üyelerinden detaylarTÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASININ GÖRÜLMESİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısıyla ilk vakayı duyurması - Sağlık Bakanı Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Bilim Kurulu üyeleriyle toplantı yapması - Sağlık Bakanı Koca'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamaCUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ KALIN KOVİD - 19 TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI - Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan koronavirüs toplantısı - Koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın alınan tedbirleri açıklamasıUMREDEN DÖNEN VATANDAŞLAR KARANTİNAYA ALINDI - Ekiplerin öğrenci yurtlarında yaptıkları dezenfekte çalışmaları - Odalarda Umreden dönen vatandaşlar için hazırlanan temizlik malzemeleri - Umreden dönen vatandaşların uçaklarla havaalanına gelişleri - Umreden dönen vatandaşların otobüslerle öğrenci yurtlarına transfer edilmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları - Umreden dönen vatandaşların Türkiye'nin çeşitli vilayetlerindeki yurtlara yerleştirilmeleri - DSÖ Kovid - 19’u “Pandemi” ilan etti (11 Mart)CENEVRE - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iki hafta içinde, Çin dışında Kovid - 19 vaka sayısının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktararak Kovid - 19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen pandemi kararını açıkladı.
- Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görüldü (11 Mart)ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ilk Kovid - 19 vakasının tespit edildiğini belirtti.
Koca, Bakanlık’ta yaptığı basın toplantısında Çin’in Vuhan kentinde 90 gün önce 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan Kovid - 19’un başka pek çok ülkeye 1 - 2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen Türkiye’nin süreçte büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kovid - 19’a tedbirlerini açıkladı (12 Mart)ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından Kovid - 19’a tedbirleri kapsamında ilk ve ortaokullar ile liseler 16 Mart’tan itibaren bir hafta tatil edilerek 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime geçileceği açıklandı. - Umreden dönen vatandaşlar karantinaya alındı (15 Mart)ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların Kovid - 19 tedbirleri kapsamında yurtlarda karantinaya alınmaya başlandığını açıkladı.

Koronavirüs Karantina Basın Toplantısı Toplantı Öğrenci Yurtları 

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